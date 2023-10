CREPS de Bordeaux : des espoirs de médailles aux JO de Paris

La ministre des sports était en Gironde ce weekend. Amélie Oudéa-Castéra a assisté à la rencontre de Coupe du monde de Rugby Fidji/Géorgie à Bordeaux. Un peu plus tôt elle s'est rendue au CREPS de Bordeaux pour inaugurer de nouvelles installations sportives.

Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) vient de se doter d'un nouvel internat et d'un pas de tir de laser run. Le stade de football, la piste d'athlétisme et le gymnase ont également été rénovés.

Le CREPS accueille 400 sportifs au sein de 23 pôles d'excellence et forme près d'un millier de stagiaires par an. En cette année Olympique et Paralympique le centre accueille aussi de nombreux athlètes tricolores, attirés par ces nouvelles installations.

Ce n'est pas pour rien que le CREPS vient d'être labelisé Pôle France athlétisme dans la catégorie handisport. Reportage sur la nouvelle piste d'athlétisme en compagnie de Yasser Musanganya, recordman de France du 100 mètres fauteuil.

