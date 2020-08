Crest : agriculteurs et chasseurs manifestent pour défendre le monde rural

Mieux vaut contourner Crest jusqu'à midi ce vendredi. Plusieurs centaines de manifestants vont défiler contre "le ré-ensauvagement des zones rurales" à l'initiative de l'association des bergers du Vercors et de la fédération départementale ovine de la Drôme. Ce qui cristallise leur ras-le-bol, c'est la privatisation par l'association ASPAS de vastes espaces naturels. L'association naturaliste basée à Crest est propriétaire de deux "réserves de vie sauvage", sur la commune de Véronne et sur Léoncel. Toute activité humaine y est interdite.

On n'a pas attendu les escroc-logistes - Le président des bergers du Vercors

Cette fermeture choque les éleveurs des zones de montagne. Bergers du vercors et fédération ovine dénoncent des espaces perdus pour le pastoralisme et une mainmise sur le foncier rural. L'Aspas parle de fausse polémique : 0,1% de la surface du département, loin des 2000 hectares pris à l'agriculture chaque année par les zones commerciales ou logistiques.

Au-delà de l'association, les éleveurs soutenus par la fédération des chasseurs, la FDSEA et la coordination rurale expriment un ras-le-bol plus général. "Le pastoralisme, c'est nous. On n'a pas attendu les escroc-logistes pour préserver la nature" dit ainsi Alain Jourdan le président des éleveurs et bergers du Vercors