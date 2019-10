Crest : deux enfants de 3 ans oubliés devant l'école maternelle

Crest, France

Deux petits garçons oubliés dans la rue devant leur école... la scène se passe à Crest, mardi 8 octobre, devant l'école maternelle Claire de Chandeneux.

A 11h45, alors qu'ils devaient se préparer à aller à la cantine avec les autres demi-pensionnaires, ces deux élèves de petite section sont sortis de l'école avec les enfants qui rentraient manger chez eux. Ils se sont retrouvés enfermés dehors.

C'est une assistante maternelle, venue chercher un enfant, qui les a aperçus, errant seuls sur le trottoir. "La personne qui les a vus m'a dit qu'ils n'étaient pas rassurés, qu'ils n'arrivaient pas à rentrer, et qu'ils s'étaient bien rendu compte que tout ça n'était pas normal", raconte une des mamans. "_Ça met du stress... on se demande dans quelles conditions on laisse son enfant_, ajoute-t-elle. Il ne s'est rien passé de grave mais il ne faut pas forcément attendre qu'il se passe quelque chose pour agir".

C'est extrêmement grave - les parents délégués

Et c'est bien une réaction qu'attendent les parents délégués de l'école Claire de Chandeneux. "_On tire la sonnette d'alarme depuis l'an dernier sur le fait qu'il manque du monde pour encadrer les enfants sur le temps de cantine_. On demande au moins un poste en plus". Les parents élus n'excluent pas de déposer plainte contre la municipalité pour la mettre face à ses responsabilités.

Problème d'effectif ou d'organisation?

Ça n'est pas un problème d'effectif assure Hervé Mariton, le maire de Crest. Il affirme que quatre adultes accompagnent la soixantaine d'enfants de l'école à la cantine, située à 20 mètres de distance.

Le problème c'est une mauvaise organisation au moment de séparer les demi-pensionnaires des externes, d'après lui. "Jusqu'à présent, les parents qui venaient chercher leurs petits à l'école amenaient leurs enfants aux toilettes avant de sortir de la maternelle, avec le risque que des enfants devant aller à la cantine se mélangent aux élèves devant sortir de l'école. C'est ce qui s'est passé. On y a remédié".

Depuis lundi les parents qui viennent chercher leurs enfants pour le déjeuner ne peuvent plus entrer dans l'école.