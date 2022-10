Crest : le maire s'inquiète des attaques de loup répétées sur sa commune

Hervé Mariton, maire de Crest, alerte sur la présence du loup sur sa commune. Encore le week-end dernier, dans la nuit du 16 au 17 octobre, le loup a attaqué et tué neuf brebis d'un élevage Crestois. A Crest en 2022 on décompte douze attaques, 65 brebis tuées, des chiffres plus qu'inhabituels pour la commune : jusqu'à 2022 on notait une seule attaque de loup sur son territoire, en 2019. Mais au-delà de la recrudescence des attaques, ce qui inquiète l'édile, c'est la zone d'action du prédateur. Aujourd'hui le loup s'approche de plus en plus des habitations.

ⓘ Publicité

Attaque de petits troupeaux dans les quartiers de la commune

Parmi les attaques de 2022, les quartiers Peyrambert et Gardettes au sud de la rivière Drôme. Désormais le loup attaque au milieu des habitations, parfois chez des habitants qui ont juste une poignée de moutons pour tondre la pelouse, des proies plus faciles parce que moins protégées que chez un éleveur.

Le prédateur est pourtant surveillé : en 2022, six prélèvements ont été effectués soit six loups abattus suite à des attaques de troupeaux dans le département. Parmi les bêtes neutralisées, deux ont été abattues à Crest, la dernière en février.