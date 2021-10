Crest : une première saison positive pour les bornes anti-moustiques

Stéphanie Karcher (à gauche) et Françoise et Michel Bouteille (à droite) sont satisfaits de la première saison des bornes anti-moustiques de Crest.

Depuis le mois de juin dernier, cinq bornes diffusaient du gaz carbonique et un leurre olfactif pour attirer et capturer les moustiques sur le quai des marronniers et alentours. En tout, 17.000 insectes se sont retrouvés dans le filtre des bornes. "Certaines ont été plus efficaces que d'autres, explique Stéphanie Karcher, première adjointe à la mairie de Crest. Le constructeur donne comme niveau de satisfaction la capture de 60 moustiques par jour. Sur les deux meilleures bornes, on étaient à 50 moustiques par jour."

C'est tout de même un beau résultat pour Françoise Bouteille et son mari Michel, les initiateurs du projet via un budget participatif. Ils sont désormais bien connus des habitants : "On nous surnomme Monsieur et Madame Moustique !", avoue en rigolant Françoise Bouteille. Ils vivent trop loin pour avoir vu les effets direct des bornes, mais ont pu recueillir les retours d'expérience. "Une dame m'a appelée, raconte Françoise Bouteille, pour me raconter que cet été, elle avait laissé les fenêtres ouvertes, la lumière allumée le soir, sans se faire piquer. Ce qui ne lui arrivait jamais avant !"

Des bornes connectées

Les bornes ont été activées de juin à fin septembre. © Radio France - Sarah Calamand

Ces bornes sont mobiles, fonctionnent à l'énergie solaire, et sont plus qu'une poubelle à moustiques. Elles comptent les insectes et enregistrent leurs périodes d'affluence en fonction des conditions climatiques. Maintenant qu'elles sont désactivées, elles vont être rangées pour l'hiver et probablement réinstallées l'année prochaine. Les données recueillies permettront de déterminer d'autres lieux où elles pourraient être plus efficaces. "Cela peut aussi ouvrir le champs de la voie privée, suggère Stéphanie Karcher. Les gens pourraient chacun, de la même façon qu'ils choisissent d'installer un poêle à bois dans leur maison, acheter une borne anti-moustique !" Seul hic, le prix : la borne coûte 1.050 euros pièce. "Il pourrait y avoir une mutualisation, renchérit Françoise Bouteille. Si trois ou quatre familles ou voisins d'immeubles achètent une borne ensemble, ça revient beaucoup moins cher et tout le monde en profite."

La mairie expérimente également deux autres bornes, totalement électriques cette fois, qui ont été installées près du bassin de rétention d'eau du quartier Saint-Antoine. Les bornes solaires les plus efficaces pourront à terme, être remplacées par ces modèles électriques fixes et moins chers.