Créteil : le lycée Léon Blum est en grève depuis la rentrée

La rentrée n'a pas eu lieu au lycée Léon Blum de Créteil. Le personnel éducatif est en grève et dénonce "des propos dégradants, des blagues déplacées, et des intimidations" de la part de la proviseure.

Si la rentrée scolaire a débuté le 1er septembre, ce n'est pas le cas pour tous les établissements ! Le lycée Léon Blum de Créteil, où sont scolarisés plus de 1200 élèves, n'a pas fait sa rentrée car tous les professeurs sont en grève. Ils ont pris cette décision lors de la pré-rentrée car ils refusent de reprendre les cours tant que la proviseure reste en poste.

Ils dénoncent un "climat délétère", ainsi que des propos dégradants, des blagues déplacées, et des intimidations : ils expliquent que la proviseure crée "trop de souffrances" au sein de l'établissement, selon Camille Ferdinand, secrétaire départementale du SNES Val de Marne. "La direction est peu à l'écoute des enseignants, mais aussi de tous les personnels, détaille-t-elle. Il s'agit de décisions qualifiées d'iniques, très souvent sans aucune concertation, que ce soit sur la pédagogie ou sur la carrière des professeurs, agrémentées de nombreuses remarques vexatoires et intrusives sur la vie privée des personnels."

Une trentaine de témoignages ont été rassemblés, mais sans dépôt de plainte. Tout le personnel fait grève à l'unanimité : pour Larbi Labdoun, le président de la FCPE du lycée, c'est une situation inédite qui montre l'ampleur de la situation. "Les profs ont voté et ont conditionné la reprise au départ : ça a été voté à chaque fois à l'unanimité, indique-t-il. Il faut qu'il y ait une reprise, on ne peut plus revenir en arrière. Quand vous avez quelqu'un de la communauté éducative qui dit préférer 'quitter l'établissement pour éviter l'irréparable', ça veut bien dire ce que ça veut dire." Lui appelle avant tout à la reprise des cours le plus rapidement possible, comme tous les parents.

Les faits avaient été signalés l'an dernier au rectorat qui avait tenté de mettre en place une médiation entre l'équipe éducative et la direction. Mardi dernier, le rectorat a reçu les enseignants grévistes et a déclaré prendre leurs témoignages en considération : il a donc diligenté une enquête administrative qui démarre ce mardi matin. Depuis le 2 septembre, la proviseure n'est plus dans l'établissement et n'y reviendra pas avant la fin de l'enquête. Néanmoins, l'équipe éducative au complet a annoncé poursuivre la grève.