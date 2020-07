Creuse : 14 feux de végétation depuis le début du mois de juillet

La préfecture et les pompiers de la Creuse lancent un appel à la vigilance. Alors que les températures augmentent, les feux de végétation se multiplient dans notre département. Ils en recensent 14, entre le 4 et le 17 juillet. Ils rappellent les bons gestes à adopter.

L'été est arrivé en Creuse, et avec lui, des températures élevées et des terrains de plus en plus secs. Dans ces conditions, le risque de feu de végétation augmente. Du 4 au 17 juillet 2020, les pompiers ont dû intervenir à 14 reprises pour éteindre ce genre d'incendie. 37 engins et 97 pompiers ont été mobilisés.

Dans ce contexte, les pompiers et la préfecture de la Creuse rappellent les bonnes pratiques. En effet la plupart des feux de végétation sont provoqués par une intervention humaine.

Les bons gestes selon la préfecture

Redoubler de prudence avec les barbecues ; n'allumer ni feu, ni barbecue à proximité de végétation et aux abords des forêts.

Ne pas jeter ses mégots de cigarette dans les espaces naturels ou par la fenêtre de votre voiture. Les mégots peuvent embraser les bas-côtés et les terres-pleins centraux des routes.

Respecter les interdictions d’accès aux forêts en période de risques.

Camper uniquement sur les lieux autorisés.

Désherber au maximum les périmètres des propriétés, principalement si elles se trouvent à proximité d’un champ.

Ne pas utiliser d’engins à moteur, tels que les quads et les motos dans les secteurs à risques.

Ne pas faire de débroussaillage sur les bas-cotés des routes en cas de températures très élevées : des étincelles se produisent régulièrement avec des engins et peuvent générer des incendies.

Réduire les travaux agricoles sur les espaces très secs en cas de températures très élevées et prévoir une réserve d’eau à proximité pour éteindre rapidement tout feu naissant.

La Préfète rappelle que le brûlage à l’air libre de tout type de déchets des particuliers, professionnels et collectivités est interdit toute l’année dans le département de la Creuse. Chaque année, près d'un million de tonnes de branches, résidus de tonte et feuilles partent en fumée. Pourtant les impacts sanitaires et environnementaux sont démontrés : par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant de particules fines qu'une voiture diesel récente qui parcourt 13 000 km.

Que faire si vous êtes témoin d'un départ de feu?

Si vous assistez à un début de feu de végétation, il faut alerter les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112. Pour faciliter leur intervention, vous devez être capable de dire précisément où se déroule l'incendie, avec l'adresse précise, la commune et éventuellement des repères géographiques précis, comme des édifices publics.