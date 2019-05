Creuse : 21,92% de participation à midi pour les élections européennes

Le taux de participation aux élections européennes en Creuse atteint les 21,92% à la mi-journée. C'est plus qu'en 2014, à la même heure.

Creuse, France

Les élections européennes semblent attirer plus de Creusois cette année que lors des deux derniers exercices, en 2014 et 2009. A midi, le taux de participation est de 21,92 %, contre 18,66 % en 2014 et 16,90 % en 2009. La tendance est la même au niveau national.

Les bureaux de vote ne désemplissent pas depuis leur ouverture ce dimanche matin, à 8h.

A Gouzon, beaucoup d’électeurs au bureau de vote installé à la mairie. 305 personnes ont voté pour le moment. pic.twitter.com/OuvOxTBnLa — France Bleu Creuse (@FBCreuse) May 26, 2019

À Ajain, le bureau de vote ne désemplit pas depuis ce matin selon les assesseurs. pic.twitter.com/w3yI4OIZ4T — France Bleu Creuse (@FBCreuse) May 26, 2019

149e votant de la journée à Ajain pour les #EuropeanElection2019. Environ 20 % des inscrits ont déjà voté. pic.twitter.com/OdmKa4dEVp — France Bleu Creuse (@FBCreuse) May 26, 2019

Déjà du monde à la mairie de Guéret pour voter ce matin ! #Europeennespic.twitter.com/dSLBxy30VS — France Bleu Creuse (@FBCreuse) May 26, 2019

Plus d'informations à venir.