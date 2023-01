Creuse : une centaine de foyers encore privés d'électricité après le passage de la tempête Gérard

Les habitants de deux communes creusoises attendent encore le retour de l'électricité ce lundi 16 janvier. Sur les communes de Gentioux-Pigerolles et de Bosmoreau-les-Mines une centaine de foyers étaient encore privés de courant en début d'après-midi, d'après Enedis. Des arbres sont tombés sur les lignes électriques suite au passage de la tempête Gérard dans la nuit.

Trois autres communes ont été touchées par des coupures

Dans la matinée, jusqu'à 250 foyers creusois ont souffert de pannes de courant. Trois autres communes étaient alors concernées : Saint-Marc-à-Loubaud, Chambonchard, ainsi qu'une partie d'Evaux-les-Bains. Sur ces trois secteurs, les techniciens d'Enedis ont pu régler le problème avant 14h30.

En début d'après-midi les agents du fournisseur d'électricité continuaient de s'activer à Gentioux-Pigerolles et Bosmoreau-les-Mines afin de trouver l'origine de ces pannes et de les réparer au plus vite. Ils espéraient pouvoir résoudre tous les problèmes d'ici la tombée de la nuit.