Creuse : 77 ans après la libération, deux Creusoises se souviennent

La Creuse commémore ce mercredi 25 août, la libération de Guéret et de tout le département. Pour cette occasion France Bleu Creuse a donné la parole à deux Creusoises qui ont vécu ces évènements.

Ce mercredi 25 août, on célèbre l'anniversaire de la libération de Guéret et de la Creuse. Il y a 77 ans, l'armée allemande a été définitivement chassée de notre département. Une cérémonie est organisée à 11h30 au mémorial de la Résistance et de la déportation de Guéret (avenue Charles de Gaulle), pour commémorer cet événement historique. Pour l'occasion, France Bleu Creuse a décidé de donner la parole à deux Creusoises, aujourd'hui nonagénaires. Elles se souviennent de ce fameux jour de la libération.

Alice Dorot, 95 ans, ancienne résistante

Pour la première fois, Alice Dorot ne participera pas à la cérémonie organisée à Guéret, pour commémorer l'anniversaire de la libération de la Creuse. A 95 ans, la résistante creusoise n'a plus la force de porter le drapeau de "l'association des combattants de moins de 20 ans". Mais ses souvenirs demeurent intacts.

Alice Dorot, en juillet 2020 © Radio France - Lisa Mélia

A 16 ans -et avec de faux papiers qui la disaient majeure- Alice Dorot est entrée en résistance. Avec son vélo elle a porté des courriers. Elle est ensuite devenue bonne à tout faire chez un garagiste. Elle a alors pris de nombreux risques : " Il fallait saboter les camions. Alors je mettais du sucre dans les réservoirs. Suivant le nombre de sucres, ils sont tombés en panne au bout de 4km, 5km, 10km..."

Reportage sur la vie d'Alice Dorot Copier

A LIRE AUSSI : Petites Histoires de la Seconde Guerre - Mémoires Creusoises

Alice Dorot n'a pas vécu la libération de Guéret, mais celle de Brive, dix jours plus tôt. Elle n'a pas gardé le souvenir des scènes de joie qu'on associe souvent à la libération. Elle se souvient surtout de la panique des Limousins et de son travail clandestin au centre de tri postal, jusqu'à la veille de la libération. Elle détruisait notamment des lettres de dénonciation.

Je n'ai jamais pu oublier ces lettres anonymes

" Les gens qui voulaient du mal à leur voisin écrivaient aux Allemands. Il suffisait de dire que des maquisards venaient chez lui, qu'il achetait du pain etc. Ces lettres anonymes, il y en avait des tonnes. Moi j'étais suffoquée", se remémore la vieille dame.

A LIRE AUSSI : Clairavaux rend hommage aux fusillés de 1944

Rolande Trigaud, 90 ans, raconte la libération au Bourd d'Hem

A 90 ans, Rolande Trigaud est la doyenne du village de Guémontet, sur la commune du Bourg d'Hem. A l'époque de la libération, elle avait 14 ans et était pensionnaire au collège de La Souterraine. "A l'époque, les règles étaient strictes dans les pensionnats, se souvient-elle, et comme il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport, je rentrais rarement chez mes parents". La jeune n'a donc participé à aucun bal ni défilé pour célébrer le départ des Allemands. S'il y a eu des scènes de liesse à La Souterraine, elle n'y a pas assisté.

Témoignage de Rolande Trigaud Copier

En revanche, Rolande Trigaud se rappelle que dans le hameau de Guémontet, la fête a été de courte durée: " tous les habitants du village étaient heureux. Ils faisaient la fête. Jusqu'à ce qu'une personne dise qu'il ne fallait pas être aussi gai. Car un des villageois était très malheureux : son fils avait été tué pendant la guerre. Ca a coupé la fête".

Tout le monde a repensé au voisin qui était décédé

Dans notre village, il y aurait eu plus de joie si tout le monde avait pu être là", indique Rolande Trigaud.

A LIRE AUSSI : Le 6 juin 1944 et la première libération de Guéret