Creuse : à l'approche de l'ouverture, les chasseurs s'équipent

Les chasseurs s'équipent, à l'approche de l'ouverture générale de la chasse. Dimanche 13 septembre à partir de 8h, les chasseurs creusois pourront partir sur la piste des lapins, des perdrix, des faisans, ainsi que du gros gibier. Mais avant tout cela, ils doivent acheter le bon matériel et parfois faire régler leur arme. Dans les magasins spécialisés c'est donc un véritable défilé, ces derniers jours. A Guéret par exemple, Nautic-pêche, vit l'une des semaines les plus chargées de l'année.

Août et septembre : des gros mois pour les vendeurs d'articles de chasse

"Le mois d'avant l'ouverture, c'est toujours un gros mois pour nous", sourit Maxime Desessard, l'armurier du magasin Nautic-pêche. "Tout le monde vient s'équiper, que ce soit pour une nouvelle paire de bottes, quelques vestes et bien sûr des cartouches", précise-t-il. A l'approche de l'ouverture, les chasseurs sont aussi nombreux a confier leurs fusils et carabines à l'armurier, pour des réglages, un entretien ou de la révision.

Maxime Desessard espère que le magasin fera "une très bonne ouverture de la chasse", pour compenser les pertes du printemps. Pour Nautic-pêche, l'autre temps fort de l'année, c'est l'ouverture de la pêche. Or, en 2020, le confinement n'a pas permis aux pêcheurs de se rendre au bord de l'eau. "ça a eu une influence très importante sur nos chiffres, regrette l'armurier, on a beaucoup perdu pendant les deux meilleurs mois de pêche".

Malgré les clients qui se succèdent dans le magasin, Maxime Désessart n'est pas complètement rassuré. D'après lui, les chasseurs âgés sont les grands absents de cette ouverture. "Le virus reste très présent et on a une génération de chasseurs qui reste sceptique et hésite à prendre son permis de chasse", constate-t-il.

Un équipement qui évolue avec les avancées technologiques

Derrière le comptoir du magasin, toute une gamme d'armes est exposée. Quentin Cretaud, le président de la société de chasse de Clugnat a justement décidé d'investir dans une carabine. "j'ai changé pour une arme pure battue, pour la chasse au gros gibier", indique le jeune homme. En prévision de l'ouverture, il a aussi besoin de munitions, et n'hésite pas à s'intéresser aux nouveautés : " Il faut regarder ce qui vient de sortir. De nos jours, les fournisseurs proposent par exemple des munitions sans plomb. Elles sont en cuivre ou dans d'autres matériaux, afin d'être le plus propre possible quand on est dans la nature", détaille-t-il.

Parmi les autres articles qui se vendent très bien cette année : les colliers GPS pour les chiens courants. Cet outil permet au chasseur de retrouver facilement son chien après la chasse, grâce à la géolocalisation.

