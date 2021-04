Creuse : grand nettoyage de printemps à l'église de Naillat qui a rouvert après un an et demi de travaux

C'était grand nettoyage de printemps ce dimanche sur le parvis de l'église de Naillat. En travaux depuis septembre, elle a rouvert la semaine dernière. Le clocher torsadé a été entièrement restauré, c'est un édifice unique en Creuse, avec à peine une centaine de clochers semblables en Europe. Le chantier a coûté près de 600 000 euros à la commune, qui a largement bénéficié de subventions.

Il était grand temps de rénover l'édifice, daté en partie du XIIIème siècle

C'est la fin d'une histoire à laquelle Naillat ne s'attendait pas. a apporté son aspirateur pour faire le ménage dans l'église.

Une douzaine d'habitants sont venus donner lui un coup de main. Dont Patrick, ravi de retrouver les deux cloches de 800 kilos chacune au sommet du clocher : "Quand on était gamin c'était quelque chose qui nous fascinait les cloches alors on montait là haut en cachette, bien sûr après on se faisait attraper par les parents parce que c'était dangereux mais ça fait rien on montait quand même, parce qu'il y avait une part de mystère en plus, voilà les souvenirs qui remontent!"

La charpente et le clocher remis à neuf, c'est maintenant l'intérieur qui va faire l'objet d'une rénovation. "Il faut rafraichir les fresques médiévales, explique Mandana Denoueix, adjointe au maire de Naillat. Une délégation vient cette semaine pour les expertiser." Le chantier, qui pourrait coûter 200 000 euros, devrait être financé au moins en partie par une campagne de mécénat populaire.