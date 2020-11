Creuse : après huit mois de fermeture, les discothèques s'accrochent pour survivre

Les discothèques creusoises ne veulent pas mourir! Le monde de la nuit est sans doute l'un des secteurs les plus touchés par les mesures sanitaires. C'est l'un des rares à être à l'arrêt depuis le mois de mars : cet été, il n'y a pas eu de réouverture et donc aucune bouffée d'oxygène pour les professionnels.

En Creuse, il y avait trois boites de nuit avant l'arrivée du covid-19. Toutes survivent grâce aux aides de l'Etat et de la région. Les gérants promettent de s'accrocher pour tenir jusqu'à des jours meilleurs.

Plus personne sur le dancefloor depuis huit mois

"Huit mois c'est long", confie Florian Desmoulin, le gérant du Loft à La Souterraine. Le trentenaire a eu l'idée d'ouvrir la partie bar de sa discothèque à partir du mois de juin et jusqu'au 2e confinement. Cette activité lui a permis d'entretenir le lien avec certains clients "Mais il faut savoir que le bar-ambiance ce n'est pas du tout le même chiffre qu'une discothèque", explique-t-il.

Je l'ai fait pour montrer aux gens que je ne baisse pas les bras et que je vais me battre jusqu'au bout

Pour le gérant, la situation est délicate. Le Loft se maintient grâce aux aides du fonds de solidarité (1500 euros tous les mois), à une subvention trimestrielle de la région et à un geste de la Communauté de Communes, qui pour le moment ne réclame pas de loyer. Pourtant, les factures s'accumulent. "Je suis jeune, j'ai 30 ans, et je suis prêt à me sacrifier encore six mois ou un an de plus, par amour de mon métier, mais ça ne pourra pas durer éternellement", lâche le jeune homme.

Faire en sorte que toutes les discothèques tiennent bon

A Aubusson, la discothèque le X est une institution. Son patron, Martial Philippon estime également que ces aides couvrent "à peine" les charges. "Ça couvre les loyers, les assurances, les abonnements. C'est le minimum syndical, on n'a pas de rab. Il s'agit juste de nous maintenir jusqu'à la réouverture", explique-t-il.

Une soirée au X à Aubusson (avant le covid) - discothèque le X

Les représentants de la profession se sont donnés un objectif : faire en sorte que toutes les boites de nuit tiennent bon jusqu'à la réouverture. "Malheureusement on sait très bien que certains n'y arriveront pas", tranche Martial Philippon.

Il souhaiterait que l'Etat s'engage à indemniser les gérants de discothèques chaque mois pour les charges fixes, jusqu'à la réouverture. "Et si la réouverture est limitée à moitié-capacité, il nous faut moitié-d'aides", précise-t-il.

Toute la filière est touchée

Les gérants de discothèques ne sont pas les seuls à pâtir de la fermeture des boîtes de nuit. Les serveurs, les DJ, le personnel de sécurité... Tous ceux qui œuvrent dans le monde de la nuit sont actuellement au chômage partiel.

Une soirée au X à Aubusson (avant le covid) - Discothèque le X

Gillian Martin, le DJ du X à Aubusson n'a pas mixé devant du public depuis huit mois : " C'est long, c'est chiant, et on a envie de faire la fête" résume-t-il. Cette pointe d'humour ne masque pas longtemps l'inquiétude du jeune homme : "Les bars sont fermés, les boites de nuit aussi. C'est tout le milieu qui prend cher. On se demande si les boites pourront rouvrir un jour, s'il y aura des licenciements, des redressements judiciaires, voire des liquidations".

A 24 ans, l'idée de changer de métier a même traversé l'esprit de Gillian Martin : "Mais je garderai toujours la musique", précise ce jeune DJ passionné.