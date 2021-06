Creuse : attention aux orages ce jeudi 17 juin dans la soirée!

Des orages risquent de s'abattre sur la Creuse, ce jeudi 17 juin, dans la soirée et dans la nuit. Notre département est placé en vigilance orange aux orages par météo France. Par endroit, des fortes précipitations, de la grêle ou des rafales pourraient se produire. Les automobilistes doivent rester prudents.

Un premier accident vers 18h sur la N145

Les fortes pluies ont causé un premier accident, peu avant 18h. Une voiture qui circulait sur la nationale 145, dans le sens Bellac- Guéret a fait de l'aquaplanning à hauteur de La Souterraine. Le véhicule a percuté le rail de sécurité. Heureusement il n'y a pas eu de blessé.

Le bulletin météo semble indiquer l'arrivée des orages vers 20h, sur la ville de Guéret.

Grêle et fortes pluies possibles

Dans le courant de l’après-midi, les orages se sont développés dans le sud-ouest du pays, pour devenir plus fréquents au fil des heures avec beaucoup de pluie, 50 à 80 millimètres en trois heures à certains endroits. Ils pourront s’accompagner de grêle, de fortes rafales de vent et d’une activité électrique soutenue. Au plus fort de l'activité les orages pourront s'accompagner de fortes rafales de vent (jusqu'à 90 à 100 km/h).

Météo France a placé ce jeudi après-midi 30 départements en vigilance orange aux orages ou aux fortes pluies et inondations. Il s'agit de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, du Cher, de la Creuse, de l'Indre, du Loir-et-Cher, du Loiret, de la Marne, de la Nièvre, du Nord, de la Seine-et-Marne, de l'Yonne, de la Corrèze, du Lot, du Tarn-et-Garonne, de la Vienne, de la Haute-Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées.