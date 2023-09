Creuse : au Grand-Bourg, la livraison de repas à domicile elle aussi touchée par l'inflation

L'Association de Livraison de Repas à Domicile du Grand-Bourg se voit contrainte d'augmenter le tarif de ses repas à cause de l'inflation. Image d'illustration.

L'inflation touche tout le monde, et notamment les petites associations. Au Grand-Bourg, l'Association de Livraison de Repas à Domicile (ALRD) doit faire face à une importante augmentation des prix de son fournisseur. Conséquence : le prix du repas a augmenté rapidement, passant de 8,80€ en 2022 à 10,20€ cette année.

ⓘ Publicité

25% d'augmentation de la part du fournisseur

"Depuis un an, surtout, notre fournisseur nous explique qu'il subit l'inflation de l'énergie, et des matières premières, il a augmenté ses tarifs de 25%. Nous avons été dans l'obligation de répercuter cette hausse sur le prix des repas, et ce n'est pas agréable, Surtout dans un territoire comme la Creuse qui compte 18% d'habitants qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté" explique Bertrand Labar, le président de l'ALRD.

Le 12 septembre dernier, il a convoqué une Assemblée Générale exceptionnelle de l'association, pour aborder ce sujet. Les membres ont voté contre une nouvelle augmentation en cette période de rentrée. "Malheureusement, il y a de grands risques qu'on doive en appliquer une autre d'ici le début de l'année" s'inquiète le président.

Vers un changement de statut pour recevoir des dons ?

En attendant, l'association se creuse la tête pour trouver des solutions. Cet été, il a été décidé de supprimer une composante des menus : "Il y avait deux légumes, nous avons restreint l'offre à un seul" précise Bertrand Labar. Parmi les pistes envisagées, le président prévoit aussi de demander une participation aux communes "comme ça se faisait au début de l'association, les mairies donner un petit quelque chose pour les aînés". Mais le maire de Bénévent-l'Abbaye, André Mavigner explique que cela ne fait pas partie des compétences des municipalités.

Bertrand Labar est aussi en train de se renseigner auprès de la préfecture pour changer le statut de l'association, "la faire entrer dans une dimension d'utilité publique, et être en mesure de recevoir des dons".