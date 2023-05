Creuse : la commune de Bourganeuf vend une chapelle du XIIème siècle, la hausse du prix de l'énergie en cause

Bourganeuf vend la chapelle de l'Arrier à cause de la hausse des prix de l'énergie et des nombreux travaux à faire sur la commune

La mairie de Bourganeuf vend certains de ses biens publics pour en sauver d'autres. Il est question de trois bâtiments : la chapelle de l'Arrier, la salle de sport Jean Jaurès et une maison, dit "Maison Morlat" qui sert de grand débarras à la mairie pour l'instant. Pour un montant total d'un peu plus de 100.000 euros.

En cause : le prix de l'énergie et des matières premières qui augmente mais aussi les nombreux travaux à faire pour sauvegarder les deux autres églises, la Chapelle du Puit et l'église Saint Jean-Baptiste, juste à côté de la mairie. 250.000 euros pour la première mais 3 millions d'euros pour la seconde. Même si la mairie est aidé à 60% par l'Etat et les institutions, il faut trouver les financements.

A vendre : chapelle du XIIème siècle

Il y a donc la chapelle de l'Arrier qui est à vendre. Mise à prix : 27.000 euros. Il faut refaire le toit, les vitraux, dégager l'intérieur mais aussi la raccorder à l'eau et faire d'autres aménagements si l'on souhaite la transformer. "A offre équivalente, le projet présenté fera la différence" explique Sandrine Fourgnaud, directrice générale des services à la mairie de Bourganeuf "entre une maison d'habitation ou une activité commerciale".

Pour l'instant, environ cinq visites ont été faites ou sont sur le point de l'être. Avec plusieurs projets : un musée, un café/cantine, une épicerie ou encore un atelier.

Vendre pour faire des économies

Sont en vente également la salle de sport Jean Jaurès pour 50.000 euros et une grande maison dans le centre ville, 40.000 euros. "Il faut rationaliser" avoue Marie Hélène Pouget Chauvat, adjointe chargée de la Culture et des Finances, "la salle est utilisée 11h par semaine par deux associations. Mais elle coûte très chère en chauffage et en entretient, on a donc décidé de proposer un autre lieu aux associations et de vendre." L'adjointe admet qu'il a fallu faire des choix dans les projets de la mairie et qu'il fallait équilibrer le budget.