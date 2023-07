Creuse : ces deux sœurs retrouvent la famille qui a accueilli leur père durant la Seconde Guerre mondiale

C'est l'épilogue d'une belle histoire, qui a débuté par un appel à témoins, sur l'antenne de France Bleu Creuse. Jeudi 27 juillet, Betty Charpentier et sa sœur Christine, deux habitantes de région parisienne, recherchaient la famille creusoise qui a accueilli leur père,** Daniel Charpentier durant la Seconde Guerre mondiale. L'enquête a été rondement menée, puisque trois jours plus tard, samedi 29 juillet, elles ont pu rencontrer la petite-fille du couple.

ⓘ Publicité

"J'ai l'impression que je vais le voir sortir par la porte"

Grâce aux recherches menées par l'ancien maire de Pontarion, il a été établi avec certitude que Daniel Charpentier avait trouvé refuge dans une ferme de Peyroux-Château , à Saint-Chabrais. Ses deux filles ont même pu aller voir la maison** où il a habité. "J'ai l'impression que je vais le voir sortir par la porte de la maison"*, raconte Christine, la gorge nouée et des larmes plein les yeux, devant le bâtiment en ruine.

À lire aussi Elles retrouvent le village qui a accueilli leur père durant la dernière guerre grâce à France Bleu Creuse

Avec elles, Raymonde, 78 ans, la petite-fille du couple qui a accueilli le petit Parisien. Cette dame, ne l'a pas connu, Daniel Charpentier est venu en Creuse un an avant sa naissance. Mais leurs histoires de familles se recoupent. "Je vous ai ramené des photos, au cas où vous reconnaîtriez votre père", dit-elle, en mettant la main dans sa poche. Et immédiatement, Betty se penche sur la feuille et sourit, "Oui, ça pourrait être lui".

Raymonde a ramené des anciennes photos pour les montrer aux deux soeurs. © Radio France - Juliette Mylle

À cette époque, des milliers de petits Parisiens ont été envoyés dans les campagnes pour les mettre à l'abri des bombardements . Jacky Guillon travaille depuis des années sur leur histoire. Et cette rencontre, elle est très émouvante pour lui. "Effectivement, je compulse beaucoup d'archives, mais laisse venir ici avec ces deux dames sur les traces de leur père. C'est vraiment très émouvant."

Les deux sœurs doivent repartir en région parisienne la semaine prochaine, retrouver leur vie quotidienne. Mais elles promettent de revenir en Creuse le plus rapidement possible.