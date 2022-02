Moins de deux ans après leur élection, ils déchantent déjà : en Creuse, de nombreux maires et conseillers municipaux jettent l'éponge avant la fin de leur mandat. Sur les 256 communes que compte le département, une dizaine ont déjà dû ressortir les urnes, ou s'apprêtent à le faire.

Creuse : ces maires et conseillers municipaux qui jettent l'éponge moins de deux ans après avoir été élus

En Creuse, de nombreux maires et conseillers municipaux jettent l'éponge. Ils sont élus depuis moins de deux ans, mais déjà, c'est le désenchantement. Sur les 256 communes que compte le département, une dizaine ont déjà dû organiser des élections complémentaires, ou s'apprêtent à le faire.

Dimanche 20 février par exemple, les habitants des Mars, ont dû retourner voter, pour compléter le conseil municipal, après que la maire a rendu son écharpe. Ces dimanches 6 et 13 mars, c'est la commune de Châtelus-le-Marcheix qui va organiser des élections suite à la démission du maire et de cinq conseillers municipaux. Le Moutier d'Ahun revotera quant à elle, les 15 et 22 mai.

Pourquoi tant de défections?

Ces démissions sont généralement liées à des tensions au sein des conseils municipaux. Au bout de quelques mois les avis peuvent diverger dans certaines équipes au sujet des projets à mener ou de la manière d'utiliser le budget de la commune. Parfois les échanges se tendent et certaines équipes volent en éclat. C'est ce qui vient par exemple de se passer au Moutier d'Ahun où cinq conseillers ont jeté l'éponge en deux jours. Ces anciens élus décrivent une ambiance véritablement délétère : ils ont même reçu plusieurs messages contenant des menaces.

Autre cause de démission : l'importante quantité de travail liée à la charge des maires. A La Celle Dunoise par exemple, le maire, médecin de profession, a préféré se recentrer sur son activité professionnelle. Fin 2020 il s'est produit la même chose à Montboucher, près de Bourganeuf. Le maire, qui était éleveur, n'arrivait plus à gérer de front sa ferme et la municipalité. Il a préféré laisser tomber l'écharpe.

Quel rôle a joué la crise sanitaire dans toutes ces démissions?

De nombreux élus estiment que la crise sanitaire a favorisé les frictions au sein des conseils municipaux. Le covid sera-t-il responsable d'une hausse des démissions au cours de ce mandat? Pour le moment l'impact de l'épidémie est difficile à mesurer, mais le nombre d'élections complémentaires organisées au bout de deux ans en Creuse semble en légère hausse par rapport au mandat précédent.