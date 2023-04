Creuse : changement d'horaires pour les déchèteries de Noth et de Dun-le-Palestel

Si vous avez l'habitude de vous rendre dans les déchèteries de Noth et de Dun-le-Palestel notez bien ce qui suit. Les heures d'ouverture vont changer avec l'arrivée des beaux jours. Evolis 23 modifie les horaires d'ouvertures pour ces deux déchèteries du 2 mai au 31 octobre.

ⓘ Publicité

Les nouveaux horaires

La déchèterie de Noth sera ouverte deux après-midi par semaine et non plus trois :

le mardi de 14h à 18h

le vendredi de 14h à 18h

La déchèterie de Dun-le-Palestel gagne quatre après-midi d'ouverture :

le mardi de 9h à 12h

le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Statu quo pour les autres déchèteries

Si les horaires changent à Noth et à Dun-le-Palestel, pour les autres déchèteries d'Evolis 23 rien ne bouge. Les déchèteries de La Souterraine, de Saint-Vaury, de Guéret, de Bénévent-l’Abbaye, de Genouillac, de Sardent et de Nouziers conservent leurs horaires habituels. Vous pouvez les retrouver ic i.