Creuse : Charron lance un appel aux dons pour sauver les objets d'art de son église

La commune de Charron lance un appel à la générosité. Elle a besoin de réunir des fonds pour sauvegarder les retables et les statues en bois de son église. Elle lance un appel aux dons et espère recueillir 20 000 euros.

Attention chefs d’œuvres en péril ! Dans la petite église de Charron, deux retables et trois statues en bois sont en danger. Ils sont attaqués par des insectes xylophages. "Il n'est plus possible de les déplacer sans les abimer", explique Emilie Bouchet, la maire. Il est donc urgent d'intervenir et pour cela, la mairie lance un appel aux dons pour réunir 20 000 euros.

La statue de Saint-Martin est menacée par les insectes xylophages - Karine Drot

sauvegarder pour transmettre aux générations futures

L'église du XVII eme siècle n'est pas classée. La municipalité aurait pu déposer les retables et les détruire. Mais le conseil municipal a fait le choix de les sauvegarder. Ces objets d'art font "partie intégrante de l'église", explique la maire, on doit les conserver et les entretenir pour les transmettre aux générations futures". La restauration va se faire en deux phases. Il faut d'abord stopper la propagation des insectes en les privant d'oxygène. Les artisans pourront ensuite intervenir pour réparer et repeindre ces objets d'art. Deux sociétés spécialisées vont être sollicitées, une est basée en Indre-et-Loire et l'autre en Seine-et-Marne.

Un des deux retables de l'église de Charron qui vont être restaurés - Karine Drot

Lancement des travaux en décembre

Les travaux de restauration vont coûter 80 000 euros. Une partie de la somme, 30 000 euros est déjà pris en charge par des fonds publics venus de l'Europe, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Creuse. La mairie de Charron espère de son côté collecter 20 000 euros de dons. Le reste sera financé par la fondation du patrimoine. Le coup d'envoi des travaux sera donné en décembre.