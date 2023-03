Creuse : début la collecte des Restos du Coeur en pleine inflation

"On compte sur vous !" C'est le slogan des Restos du Cœur, depuis que Coluche les a créés en 1985. Mais cette année plus que les autres, les Restos ont besoin de dons. En Creuse, l'association constate une augmentation du nombre de bénéficiaires de 33% par rapport à l'année dernière contre 22 % au niveau national . La grande collecte annuelle des restos se tient ce week-end, dans 41 points de collecte en Creuse.

Juste avant le début de cette grande collecte, le hangar de Guéret, où sont conservés les produits, est bien vide. Il ne reste que quelques palettes de conserves ou de farine. "On espère qu'il sera beaucoup plus plein mardi, déclare Patrick Alabré, le responsable de l'approvisionnement pour les Restos du Cœur de la Creuse. Ce n'est pas pour une satisfaction personnelle. C'est qu'avec ça, on pourra faire tourner nos camions avec à l'intérieur des palettes qui sont suffisamment chargées pour alimenter tous les gens qui en ont besoin."

"Le contexte actuel fait qu'on risque d'avoir un peu moins, on le sait"

L'association distribue environ 2.000 repas par semaine à travers le département. Donc ces dons, ils sont essentiels. Mais en pleine inflation galopante, Patrick Alabré est inquiet. "Le contexte actuel fait qu'on risque d'avoir un peu moins, on le sait, déplore t-il. On fait nos courses nous-mêmes. On sait que de toute façon, tout coûte cher. Et c'est très inquiétant parce que cette collecte, ça va nous permettre de tenir plus de deux mois."

Mais il espère que les Creusois seront aussi, voir plus généreux que l'année dernière. Lors de la collecte 2022, les Restos du Cœur creusois avaient récoltés près de 19 tonnes de produits en tout genres. A partir de ce vendredi, 41 points de collectes seront installés dans les différents supermarchés creusois.