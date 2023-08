Creuse : des clients du Loft ouvrent une cagnotte pour sauver la discothèque sostranienne

Et si le Loft n'avait finalement pas donné sa soirée d'adieu le week-end dernier ? Certains clients ont en effet du mal à se faire à l'éventualité que la discothèque dancing de la Souterraine soit définitivement fermée . Le gérant s'est résigné à mettre la clé sous la porte à cause de difficultés financières accumulées après deux mois de fermeture administrative en début d'année.

46 jours pour collecter 20.000 euros

Une poignée d'habitués des nuits sostraniennes ont donc lancé une cagnotte ce 15 août ( en ligne pendant 46 jours ). "Ce n'est pas une cagnotte où on va essayer d'abuser les gens pour leur faire sortir un maximum d'argent explique Pierre Elle, 44 ans, à l'initiative de la cagnotte. On a un montant bien précis qu'on aimerait atteindre : 20 .000 euros. C'est sûr, c'est une somme, mais quand on voit qu'il y a entre autres 5.600 followers sur la page du Loft, on se dit que si tout le monde verse un petit peu, ça peut le faire !".

Un lieu de rencontre et de fête indispensable

Et de compter aussi sur la population creusoise, "parce qu'au niveau de La Souterraine, c'est quand même un lieu emblématique pour que les gens se rencontrent, précise-t-il. Sinon, il faut aller à Limoges ou Guéret, mais c'est de la route à faire, et donc plutôt risqué quand on sort en boîte de nuit et qu'on a tendance à consommer de l'alcool".

Cet élan d'entraide touche Florian Desmoulins, le gérant du Loft, "honnêtement, c'est la grande surprise" confie-t-il. Il avoue même avoir un temps songé à lancer une telle opération, mais y avoir vite renoncé parce qu'il n'avait pas "le courage de le faire. Et puis j'ai aussi baissé les bras au bout d'un moment" face aux difficultés financières qui s'accumulaient.

Ces 20.000 euros seraient donc pour Florian Desmoulins les bienvenus pour régler quelques mois de loyer en retard, mais aussi "se mettre à jour au niveau de la commission de sécurité, parce qu'il y a quelques petits aménagements à faire. Et puis pour avoir un peu d'argent, pour repartir, pour remplir le stock de ma cave". De quoi relancer l'affaire pour aborder une saison automnale toujours importante. "Ici, ça tourne énormément en septembre, octobre, novembre, décembre. Quand les jours raccourcissent, les gens n'ont pas forcément le moral et ils ont envie de sortir pour se détendre, pour faire la fête" témoigne-t-il.

le gérant du Loft doit à présent s'entretenir avec le président de la communauté de communes du Pays Sostranien (la collectivité est propriétaire des murs) pour voir si des délais de paiement sont envisageables.