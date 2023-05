Creuse : des collégiens et lycéens primés pour leurs affiches contre le harcèlement scolaire

Cinq élèves de 5ème du collège Benjamin Bord de Dun Le Palestel ont gagné le premier prix au concours "Non au harcèlement"

Plusieurs établissements creusois ont été récompensé lors du concours national "Non au harcèlement", dont cinq élèves du collège Benjamin Bord de Dun-le-Palestel, gagnants dans la catégorie collège pour la région Limousin. Elles ont réalisé une affiche sur le cyberharcèlement, montrant un téléphone portable sur lequel est écrit plusieurs messages concernant un groupe de jeune d'une même classe se moquant du physique d'une camarade en la comparant à une vache.

Affiche contre le cyberharcèlement faite par les élèves du collège de Dun Le Palestel © Radio France - Fany Boucaud

Harcèlement ou cyberharcèlement, il faut libérer la parole

Loulane, 12 ans en 5e, s'est faite cyberharceler en début d'année. Travailler sur cette thématique avec ses amies l'a beaucoup aidé : "Je n'avais plus confiance en moi, je ne voulais parler à personne. Mais grâce l'atelier sur le harcèlement, j'ai pu parler de ce que j'ai vécu et me sentir vraiment en sécurité".

Les réseaux sociaux sont un vrai souci selon Julie Bezy, la CPE du collège de Dun Le Palestel : "Parfois, ont voit des conflits éclater mais on ne sait pas pourquoi. Ce n'est qu'après qu'on se rend compte que c'est lié à ce qui se passe sur internet. Avant on voyait les problématiques directement, là ça peut nous échapper plus facilement."

Dans la catégorie "lycées", c'est celui de Jean-Jaurès à Aubusson qui a gagné la première place avec une affiche sur la loi du silence, avec un slogan "Osez Parler". L'occasion de rappeler les numéros d'urgence qui existent pour en parler :