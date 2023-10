Creuse : des créations de postes de gendarmes pour renforcer la brigade de contact mobile

C'était une promesse faite en janvier 2022 par Emmanuel Macron : plus de brigades de gendarmerie en France. Ce lundi, le Président de la République a dévoilé les lieux d'implantations de 238 nouvelles brigades , la majorité mobiles. C'est le cas en Creuse, où des militaires vont être nommés pour permettre de confirmer la BCM (Brigade de Contact Mobile), lancée à titre expérimental en juin 2022 .

Une brigade mobile tous les jours, dans tout le département

Pour le moment, cette BCM fonctionne avec des réservistes, et circule deux jours par semaine dans une petite dizaine de communes du département. Avec ces créations de postes, elle va pouvoir davantage s'implanter dans le territoire et aller encore plus au contact des populations : les militaires nommés se consacreront à cette brigade mobile, qui circulera toute la semaine, sur l'ensemble de la Creuse.

"On doit encore plus se rapprocher des populations" explique le colonel Bruno Graffouillère, patron de la gendarmerie en Creuse. La brigade mobile, dans une camionnette équipée, se rend auprès des habitants des zones rurales et peut renseigner, prendre des dépôts de plainte, effectuer les démarches, mais aussi faire de la prévention autour des violences intrafamiliales. "On doit s'adapter à notre population, répartie largement sur le territoire, et auprès de laquelle on se doit d'être" précise le colonel Graffouillère.

Des créations de postes historiques

Pour le moment, le nombre exacte de nouveaux militaires qui arriveront en Creuse n'est pas encore connu, la gendarmerie en a demandé six, qui pourraient être déployés dans les mois à venir. Mais quel que soit le nombre, c'est une annonce qui soulage le patron des gendarmes en Creuse. "Depuis 2009, la tendance était à la baisse d'effectifs, cinq brigades ont fermé" détaille le colonel.

Les réservistes, jusqu'à présent mobilisés sur la brigade de contact mobile, pourront aussi, grâce à ces nouveaux effectifs, être déployés en renfort dans les 24 brigades fixes du département.