Saint-Priest-la-Feuille, France

De nombreux consommateurs creusois se sont aventurés dans le monde de l'élevage ce dimanche 2 septembre. Sept exploitations, dont trois situées en Creuse, ouvraient leurs portes dans le cadre de la première édition de "la route des fermes", une initiative lancée par la coopérative Celmar.

Les visiteurs ont pu interroger les agriculteurs sur leur métier, sur leurs engagements pour l'environnement ou encore sur la traçabilité des aliments. Cette opération visait à redorer l'image de l'élevage.

Les questions liées au bien-être animal étaient nombreuses. © Radio France - Camille André

"Les éleveurs entendaient beaucoup de messages négatifs sur leur profession, explique Jean-Christophe Dufour, le président de la Celmar, aujourd'hui l'idée c'est que les paysans parlent aux consommateurs et leur montrent réellement ce qui se passe dans leurs fermes, parce qu'on n'a rien à cacher, au contraire, on est fier de ce qu'on fait".

Cette initiative intervient dans le cadre d'une politique de communication très volontariste, menée depuis deux ans.

Mille questions à poser

En Creuse, le GAEC D'Huviers au Grand Bourg, l'EARL le Gourneix à Saint-Loup et le GAEC des Mûriers à Saint-Priest-la-Feuille ont ouvert leurs portes. Cette dernière exploitation était la seule à disposer du label bio.

Dès 10 heures, dimanche matin, de nombreux visiteurs se sont présentés dans cette ferme. Emmanuelle Poirier, qui gère l'exploitation avec son mari, s'est chargée de faire visiter le site et de répondre à toutes les questions. Conditions de vie des agriculteur, alimentation, contraintes liées au label bio, allaitement des veaux, environnement, bien-être animal, tout y est passé.

Emmanuelle Poirier a répondu à toutes les questions des visiteurs venus découvrir son exploitation. © Radio France - Camille André

A la sortie, les visiteurs semblaient satisfaits : "la prochaine fois que j'achèterai du bio, je serai plus confiante, assure Éliane qui développe: jusqu'à présent je me disais j'achète du bio, mais je me demandais toujours si ça en était vraiment. Là j'ai eu la preuve."

Michel, un ancien éleveur à la retraite salue aussi l'initiative : "Notre profession est quand même mal vue. Ces opérations sont importantes".