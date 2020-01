Creuse : des groupes de soutien pour accompagner les proches après un suicide

Département Creuse, France

L'association Ecoute et Soutien lutte contre contre l'isolement social et pour la prévention des suicides. Elle va désormais aussi s'occuper de ceux qui restent, de ceux qui ont perdu un proche par suicide. Delphine Beaussant est psychologue au sein de l'association Ecoute et Soutien. Retrouver son interview en intégralité et en vidéo ici.

"La mort d'un proche par suicide explique Delphine Beaussant, c'est un deuil violent, les gens parlent "d'un coup de foudre dans un ciel bleu". Le travail de deuil est plus lent, il est parfois bloqué. Les personnes ont du mal à parler, du fait de la culpabilité, des questionnements qui sont persistants".

Des groupes de soutien à ceux qui restent

Pour aider les personnes endeuillées par suicide, l'association Ecoute et Soutien met en place le 30 janvier, un premier groupe de soutien, au sein de l'Alzire à Jarnages. Il sera co-animé par l'infirmière de l'Unité d'Actions Contre le Suicide, et par Delphine Beaussant. Pour s'inscrire, il faut appeler le 05 55 23 49 95