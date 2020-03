Creuse : des groupes se créent sur les réseaux sociaux pour mieux vivre le confinement

Fini les interactions et les accolades, depuis mardi 17 mars à 12 heures, personne ne circule plus librement. Pour faire ses courses ou promener son chien, il faut systématiquement se munir de son attestation dérogatoire. Les écoles sont fermées et tout le monde reste chez soi le plus possible pour éviter la propagation du coronavirus. Pour rendre la vie plus agréable, certaines initiatives creusoises naissent sur les réseaux sociaux, dernier moyen d'avoir une vie sociale un peu plus décomplexée.

Objectif : mieux vivre le confinement à Bourganeuf

Corona Bourga, c'est le nom d'un groupe Facebook creusois créé par une habitante de Bourganeuf. Marie Dubois est développeuse web. Cette idée lui est venue "avec pour objectif de mieux vivre le confinement à Bourganeuf et ses alentours" explique-t-elle. Sur la page, on trouve des conseils pratiques, de la cuisine, au jardin, à l'éducation, en passant par la liste des commerces ouverts sur la commune, des propositions d'entraide pour les personnes isolées ou encore des concours de photos. "Le principe est de partager des informations (...) et de créer une dynamique de liens sociaux entre les gens," ajoute la Bourganiaude.

Concours de photos printemps confinement - DR

Partager des coups de mains

Ces groupes fleurissent un peu partout sur les réseaux : Corona sostra pour les habitants de La Souterraine, ou encore CoronaCreuse, un groupe "d'entraide et de solidarité créé pour permettre aux habitants de la Creuse de partager des coups de mains" peut-on lire sur la description comme : "Faire les courses des aînés, garder les enfants, assister les devoirs scolaires, etc..." Si aucun groupe n'existe encore sur votre commune, cela peut donner des idées !