Creuse : des mairies trouvent des idées pour vous fournir votre attestation de déplacement

Jusqu'à fin mars, la Creuse et toute la France sont placées en confinement. Les habitants ont ordre de rester chez eux afin de limiter les contacts et de ralentir la progression du coronavirus. Seules les sorties nécessaires sont autorisées et doivent être motivées et justifiées par une attestation mise en ligne sur le site du Ministère de l'Intérieur.

Si les forces de l'ordre vous contrôlent sans ce formulaire, vous risquez une amande de 135 euros.

Malheureusement en Creuse, de nombreux habitants n'ont pas d'ordinateur ou d'imprimante. Certaines mairies volent donc à leur secours, comme par exemple celles de Saint-Sulpice-le-Guérétois ou de Rougnat.

Des solutions pour les Creusois qui n'ont pas d'ordinateur

En raison des mesures de confinement, la plupart des mairies creusoises sont fermées. Elles assurent généralement une permanence téléphonique et certaines proposent aussi des solutions pour se procurer l'attestation de déplacement dérogatoire.

Rougnat : Le maire a décidé de rouvrir exceptionnellement la mairie, jeudi 19 mars de 10h à 11h. Des attestations de déplacement dérogatoire seront à la disposition des administrés.

: La Mairie met à disposition des attestations de déplacement dans différents lieux de la commune : supérette Vival, la pharmacie Verguet, le bar-tabac « le Caméléon » (village de Clavérolles) et devant la Mairie, sur le présentoir extérieur. Bussière-Nouvelle : La secrétaire de Mairie sera présente dans les locaux le mardi, même si elle n'accueille pas de public. Elle peut imprimer des autorisations de déplacement si les administrés en ont besoin. Un transfert d'appel est mis en place pour pouvoir répondre aux questions des habitants au quotidien.

Si vous n'avez pas les moyens de vous procurer cette attestation, n'hésitez pas à contacter votre mairie pour savoir si elle met en place une action particulière.

Dans quels cas a-t-on le droit de sortir?

Seules sont autorisées les sorties pour faire vos courses, vous rendre chez le médecin ou en pharmacie, aider un proche dépendant ou pour aller travailler. Vous avez aussi le droit de sortir votre chien ou de faire un jogging seul.

