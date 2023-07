Creuse : des rassemblements de soutien aux élus à Guéret et à La Souterraine

Les élus et les citoyens ont répondu présent à l'appel de l'Association des maires de France : à Guéret, une soixantaine de personnes se sont réunies devant la mairie pour témoigner de leur soutien aux élus, après l'attaque à la voiture-bélier contre la maison du maire de L'Haÿ-les-Rose, dans le Val-de-Marne. À La Souterraine, ils étaient une cinquantaine.

"Je n'ai jamais été élu, mais je suis citoyen, explique Jean-Paul. Je trouve que les agressions contre les maires, les dégradations d'écoles et de biens publics, c'est grave." Il a donc tenu à être présent devant la mairie de Guéret, tout comme Marianne, qui a été maire d'une petite commune rurale en Limousin, avant de prendre sa retraite. Elle comprend que l'on puisse être en colère, mais condamne la manière dont celle-ci s'exprime. Elle s'inquiète aussi de la violence croissante subie par les élus de proximité : "Les maires sont au contact immédiat de tous les besoins et toutes les désespérances. C'est un vol de pommes de terre dans un jardin, c'est trop de bruit dans le voisinage... Celui que l'on trouve au contact, c'est le maire."

Une solidarité au-delà des étiquettes politiques

"Je suis dans l'opposition, mais je trouve inadmissible que l'on puisse s'attaquer à la fonction de maire et je veux être là pour tous les maires et pour la maire de ma commune", affirme Sylvie Bourdier, élue du groupe Guéret en Commun et qui a tenu à échanger avec Marie-Françoise Fournier, pour lui témoigner son soutien. La préfète aussi était présente lors du rassemblement devant la mairie, un geste apprécié par la maire de Guéret, qui estime que l'on a passé un cap : "ça fait des mois que les maires sont menacés régulièrement, il n'y a plus de respect de la fonction, ni de la République".

Ce que Damien Monteil, conseiller municipal délégué à la culture, constate aussi. Il déplore les agressions verbales régulières, les insultes sur les réseaux sociaux, les invectives en pleine rue ou les débats qui dégénèrent en réunions publiques. "On ne s'engage pas pour ça, regrette Damien Monteil. N'oublions pas non plus que nous sommes élus, les citoyens nous ont choisis. On doit pouvoir échanger, discuter, même quand on n'est pas d'accord."

Les élus le disent tous : ils aimeraient davantage de soutien de la part de la population et de la part de l'État.