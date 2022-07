Creuse : deux mois après, les dégâts de la grêle toujours visibles à Crocq

Des tas de tuiles et d'ardoises posés par terre, ça et là. Dans le bourg de Crocq en Creuse, on retrouve ce genre de petits amas partout, que ce soit devant la chapelle ou dans la cour du château. Partout dans le bourg, les dégâts de la tempête de grêle du début du mois de juin sont encore bien visibles.

Les tuiles de la chapelle de Crocq touchées par la grêle. © Radio France - Marius Delaunay

Des toitures bâchées

La tempête a causé de très nombreux dégâts dans le sud-est de la Creuse, et Crocq fait d'ailleurs partie des communes les plus sinistrées. Selon la mairie, près de neuf habitations sur dix ont été touchées par les grêlons, parfois gros comme des balles de tennis. Et depuis, il faut donc réparer dans l'urgence. Parfois en réparant les quelques tuiles brisées par dizaines. Mais surtout, le plus souvent en installant des bâches, faute de temps pour tout remplacer.

Les toitures du château de Crocq en Creuse sont toujours bâchées, deux mois après la tempête de grêle. © Radio France - Marius Delaunay

Au château de Crocq, près de 2000 mètres carré sont encore bâchés. Après avoir fait toutes les démarches nécessaires auprès des assurances, la propriétaire attend maintenant le début des travaux de rénovation. "C'est tout de même long", estime la châtelaine. Elle espère que les chantiers pourront débuter avant l'hiver. "Mais il faut aussi être conscient que d'autres n'auront pas cette chance", confie t-elle. "Pour d'autres, c'est nettement plus compliqué".

Reportage à Crocq, deux mois après l'épisode de grêle. Copier

Des travaux qui traînent

À la mairie de Crocq par exemple, on estime que les dégâts sur les bâtiments municipaux touchés (chapelle, école primaire ou encore la mairie) dépassent les 500.000 euros. Sans date précise de début de chantier, puisque les artisans du coin sont déjà débordés par les demandes.

Une toiture bâchée à Crocq, en Creuse. © Radio France - Marius Delaunay

Les assureurs vont aussi dans le même sens. "On a encore près de 200 dossiers en cours", estime Jean-Baptiste Monbureau, de Thélem assurances à Crocq. "Les artisans étaient déjà très sollicités avant, mais maintenant c'est la croix et la bannière pour en trouver un qui puisse faire des devis en temps et en heure".

Pour bon nombre de particuliers, il faudra donc des mois voire des années pour que les travaux commencent sur leurs toitures.