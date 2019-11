Creuse : et si on essayait de réduire le volume de nos poubelles ?

Département Creuse, France

Et si on essayait de moins jeter ? La communautés de communes Creuse Sud Ouest cherche cinq familles pour relever le défi. Elles auront une année pour faire diminuer le volume de leurs poubelles. Et tout au long de cette expérience, elles seront accompagnées par le Centre Permanent d'Initiatives à l'Environnement. Jody Berton est éducateur environnement au C.P.I.E. Il était l'invité de France Bleu Creuse ce mercredi matin. Retrouver son interview ici.

Avant d'apprendre à jeter moins, il faut commencer par faire un état des lieux de ses pratiques. "Un déchet explique Jody Berton, c'est quelque chose dont on ne se sert plus. Il faut donc s'interroger sur ce que l'on jette. Notre méthode d'accompagnement, c'est de s'appuyer sur l'existant, sur les besoins des personnes, sur leurs habitudes. On ne va pas calquer des conseils tout-faits, chaque ménage est différent."

586 kg de déchets par an et par personne

Réduire le contenu de nos poubelles, c'est se poser quelques questions aux moments de ses achats. "On va préférer les appareils qui se branchent à ceux qui fonctionnent avec des piles, détaille Jody berton. On va réfléchir au type d'emballage, prendre du verre à la place du plastique. Souvent, on dit que si les industriels mettaient moins de sur-emballage ça nous aiderait. Alors qu'en fait, en faisant nos courses, on peut faire évoluer les choses. Quand les pratiques des consommateurs changent, les pratiques de la grande distribution changent aussi".

Vous voulez relever le défi de la communauté de communes Creuse Sud Ouest ? La date limite pour candidater est fixée au 15 novembre. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le C.P.I.E au 05 55 61 95 87