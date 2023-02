Creuse : et si nos déchets verts ne finissaient pas tous en déchèterie ?

Savez-vous que les déchèteries d'Evolis 23 croulent sous les déchets verts ? Pas moins de 6.500 tonnes arrivent chaque année dans les neuf déchèteries gérées par le syndicat mixte. C'est le déchet le plus collecté en Creuse ! Et pour cause, nous sommes très nombreux à tondre nos pelouses, tailler nos haies et élaguer nos arbres. Et tout aussi nombreux, à nous en débarrasser ensuite dans les déchèteries du département. Evolis 23 lance une consultation qui se termine ce jeudi 9 février pour savoir ce que nous faisons de nos déchets verts.

Gagnant, gagnant

Evolis 23 transforme les déchets verts en compost mais pour cela il faut les acheminer vers les deux plateformes de broyage à Guéret ou à Noth. Et forcément ça coute de l'argent en transport, en carburant au syndicat mixte comme aux usagers. Evolis 23 veut donc inciter les Creusois à valoriser chez eux les bois coupés et l'herbe des jardins. Il propose des prestations de broyage à domicile entre 50 et 80 euros de l'heure. Reste plus qu'à convaincre les Creusois de changer leurs habitudes.

