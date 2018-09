Guéret, France

Et si vous offriez une fleur à votre papy ou à votre vieille voisine ce lundi? Le 1er octobre, c'est la journée internationale des personnes âgées et les petits Frères des pauvres mènent une jolie action à Guéret. L’événement s'appelle "Les fleurs de la fraternité".

Des membres de l'association vont donner des roses rouges aux passants devant les supermarchés Monoprix et Carrefour Market de Guéret. "Je précise que nous les offrons gratuitement" signale d'emblée Jean-Paul Guérin, le responsable d'équipe des petits frères des Pauvres en Creuse, qui ajoute : "Mais il y a une condition, les passants devront ensuite donner cette fleur a une personne âgée isolée qui fait partie de son entourage". Il peut s'agir d'un parent, ou encore d'un voisin.

Une initiative pour rompre l'isolement

Cette action permet de sensibiliser les Creusois à cette problématique de l'isolement. Elle permet aussi de rompre la solitude de la personne âgée qui recevra cette fleur. Dans le département, de nombreux seniors vivent dans la solitude. L'association, rend visite régulièrement à 19 personnes isolées. Elles sont en réalité bien plus nombreuses, mais les petits frères des Pauvres manquent de bénévoles. "On intervient chez des personnes qui n'ont plus de famille, qui vivent seules, dans des endroits isolés. Certaines vivent aussi dans des immeubles mais leurs voisins les ignorent complètement", indique Jean-Paul Guérin.

Il ne faut pas se voiler la face, il y en a sur Guéret

"D'après une étude menée l'année dernière, en France il y aurait autant de personnes en situation de mort social, c'est à dire des personnes qui n'ont aucun contact avec l'extérieur, que d'habitants dans la métropole de Nantes", précise Jean-Paul Guérin.

D'après l'association, la situation serait même en train d'empirer à cause d'un facteur inattendu : l'informatique. En France, on a de plus en plus besoin des ordinateurs et d'un accès internet pour communiquer, et un quart des personnes de plus de 60 ans ne l'utilisent pas. "l'exclusion numérique n'est pas un détail, estime Jean-Paul Guérin, ça ne fait que renforcer l'isolement".

L'association recherche toujours des bénévoles

Les petits frères des Pauvres de la Creuse recherchent toujours des bénévoles pour rendre visite à un maximum de personnes âgées isolées dans le département. Vous pouvez contacter l'association au 07 69 74 06 63.

Vous pouvez aussi les rencontrer directement ce lundi 1er octobre au Monoprix de Guéret de 11h à 13h et de 16h à 19h et au supermarché Carrefour Market de Guéret de 16h à 19h.