Et si vous sauviez ces poules pondeuses bio de l'abattoir ?

Vous pourriez sauver des poules de l'abattoir ! Entre 250 et 500 poules doivent être proposées à l'adoption par l'association Pets Rescue France, à Aubusson. Des volatiles récupérés avant l'abattoir, car ils ne pondent plus assez d’œufs pour être rentables pour les éleveurs.

Creuse, France

Et si vous sauviez des poules de l'abattoir ? C'est ce que propose l'association Pet's Rescue France, installée à Aubusson. Elle compte racheter des poules pondeuses bio, trop âgées pour les industriels qui ne les trouvent pas assez rentables. Si elles ne sont pas rachetées, elles seront donc tuées.

Entre 250 et 500 volatiles, en fonction de la demande seront proposés au prix de 4 euros, c'est-à dire deux pièces de deux euros. "Ce sont des poules qui ont entre douze et 18 mois", rapporte le président de l'association Florian Chavignaud. "Elles proviennent d'un élevage. Elles vous donneront des œufs. Je ne vais pas vous le cacher, un peu moins qu'une qui aurait six ou huit mois, mais elles vous donneront toujours des œufs. Une poule c'est utile au quotidien, pour les déchets, et puis une poule de compagnie, c'est sympa."

Les poules doivent être récupérées à Montluçon le 30 novembre. Elles seront ensuite distribuées sur l'aire des vérités, à Saint-Victor dans l'Allier, puis à Gouzon, Chénérailles et Aubusson, dans la Creuse. Pour réserver votre poule, vous pouvez contacter l'association sur son site internet, ou au 09 72 10 44 84.