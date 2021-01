Creuse : face au froid mordant, les sans-abris souffrent plus que jamais

"Ca nous brise, on est plus grand-chose à ce moment-là." Eric a 21 ans, et il a passé trois ans de sa vie dans la rue. Chaque hiver dehors, c'est une souffrance de plus à endurer. "Quand on est dehors on est tout seul au final, c'est nous contre le reste du monde, et on a besoin de soutien."

"Ca touche de plus en plus de jeunes"

Du soutien, Eric en a trouvé à l'accueil de jour de Guéret. Lors d'une maraude, il rencontre Christophe Balage, qui travaille là-bas. Depuis Eric a retrouvé un emploi et un logement. Dans la Creuse, 14 places sont disponibles pour de l'hébergement d'urgence : quatre à Guéret, deux à Bourganeuf, une à La Souterraine et une à Boussac. Mais ça n'est jamais assez. "Ca touche de plus en plus de jeunes, constate Christophe Balage. Des petits couples, un peu tout le monde. Ce qu'avant on appelait le routard, on n'a pratiquement plus personne comme ça."

Chaque semaine, Christophe Balage part en maraude. Ces maraudes, le 115 de la Creuse en organise de plus en plus depuis le déclenchement du plan Temps Froid par la préfecture. Quatre par semaine à Guéret, une à Bourganeuf, à Aubusson et la Souterraine. L'occasion d'aller à la rencontre des personnes en détresse, toujours très isolées. "Il faut qu'ils nous voient, qu'ils sachent qu'on est là."

L'accueil de jour l'assure : chaque personne sans toit au-dessus de sa tête cet hiver sera secourue. Soit dans les accueils d'urgence, soit dans des chambres d'hôtel.