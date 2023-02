Creuse : faut-il s'inquiéter de l'apparition de squats sur le plateau de Millevaches?

Dans le Sud-Creuse au moins quatre squats ont fait parler d'eux ces derniers mois. A chaque fois c'est le même procédé : un groupe de personnes investit un bâtiment inoccupé ou une maison secondaire, sans l'autorisation des propriétaires. Fin janvier la préfète de la Creuse a d'ailleurs d'envoyé un courrier à tous les maires du département, pour leur rappeler la procédure qui permet l'évacuation des squatteurs . Alors faut-il s'inquiéter de ce phénomène? Certains élus et habitants du plateau s'interrogent.

ⓘ Publicité

Deux évacuations et deux squats encore actifs

La préfecture de la Creuse se veut rassurante : "Non, le nombre de squats n'est pas en hausse dans notre département", nous assure-t-on. Pourtant depuis l'automne dernier deux squats ont été évacués, et deux autres sont toujours en activité dans le bourg de Royère-de-Vassivière. La plupart des élus affirme se confronter à cette problématique pour la première fois.

A Royère-de-Vassivière, les bâtiments squattés n'étaient plus habités depuis une dizaine d'années. © Radio France - Camille André

La première évacuation de squat s'est déroulée fin septembre 2022. C'est une maison secondaire de Saint-Quentin-la-Chabanne qui avait été investie. Les squatteurs l'ont vandalisée avant de partir.

Le seconde expulsion s'est déroulée début février 2023 sur la commune de La Villedieu. Un petit groupe de deux ou trois personnes avait investi une maison d'habitation qui n'avait pas été ouverte depuis une dizaine d'années.

Ce squat situé rue du lavoir à Royère-de-Vassivière est le plus ancien de Creuse. Il s'est créé en 2020. © Radio France - Camille André

A Royère-de-Vassivière les propriétaires des bâtiments squattés ont porté plainte mais la préfecture n'a pas encore mis en demeure les squatteurs d'évacuer les lieux. Il y a différents documents à fournir et conditions à remplir dans ce genre de dossiers. "La procédure peut prendre du temps, mais chaque affaire est traitée avec la même volonté de faire respecter les règles de droit", nous explique-t-on à la préfecture.

Des tensions autour de ces squats

Dans chacune de ces communes, l'arrivée des squatteurs a généré sont lots de questionnements et parfois de tensions. A Saint-Quentin-la-Chabanne, l'affaire a "fortement irrité la population", résume le maire Denis Priouret. A La Villedieu, où les avis étaient plus partagés, une réunion publique a dû être organisée afin de confronter les points de vue de manière apaisée.

Quant au maire de Royère-de-Vassivière, Raymond Rabeteau, il ne cache pas sa gêne vis-à-vis de l'existence des deux squats dans sa commune : "Ça cause des désagréments et ça crée un climat d'insécurité pour la population", estime-t-il. Sur son bureau s'empile une dizaine de courriers d'habitants et de propriétaires de maisons secondaires qui se plaignent de la présence des squatteurs. Certains dénoncent les chiens qui divaguent, l'utilisation d'un terrain privé comme toilettes, ou encore la présence de tables et de chaises installées au milieu de la rue l'été et qui ont pu gêner le passage.

La porte d'entrée de l'un des squats de Royère-de-Vassivière. © Radio France - Camille André

Au cours de ce reportage nous avons proposé aux squatteurs de Royère-de-Vassivière de s'exprimer, mais ils n'ont pas souhaité nous répondre. Certains riverains prennent néanmoins leur défense : "Je n'ai pas de problème avec eux. Ils ne mettent pas le bazar, je ne les entends pas, je ne les vois pas. Je ne pense pas qu'ils soient là pour casser, donc ils ne me dérangent pas", résume Sylvain, qui loue une maison juste en face d'un des squats.

Les squatteurs font-ils partie de groupes politisés?

Dans le sud-Creuse, élus et habitants d'interrogent sur les motivations des squatteurs. Thierry Letellier, le maire de La Villedieu, fait le lien entre l'apparition de ces squats et les problèmes de logements vacants sur le plateau de Millevaches. "Dans notre commune par exemple, il y a dix ou douze maisons inhabitées qui n'ont pas été ouvertes depuis plus de vingt ans. Parallèlement, certaines personnes voudraient s'installer et ne trouvent rien à louer ou acheter à prix accessible", regrette-t-il.

Des cartons et des planches remplacent les carreaux cassés d'un des squats de Royère-de-Vassivière. © Radio France - Camille André

D'autres élus sont moins sensibles à l'argument. Ainsi Raymond Rabeteau, le maire de Royère-de-Vassivière tranche : " Certes on a un problème de foncier, mais ce n'est pas une raison pour investir les lieux dont on n'est pas propriétaire".

Certains habitants et élus soupçonnent d'ailleurs les squatteurs d'agir plus par conviction politique que par véritable nécessité. "Beaucoup font l'amalgame avec la nouvelle façon de vivre sur le plateau, à tort ou à raison", reconnait Denis Priouret le maire de La Villedieu. Hors micro, certains n'hésitent pas à qualifier les squatteurs de personnes politisées, anti-propriété, voire proches des mouvements anarchistes.