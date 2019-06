Creuse : il y a 75 ans, une trentaine de maquisards ont été massacrés à Janaillat

Ce jeudi 6 juin, on célèbre le 75e anniversaire du débarquement. En Creuse, cet événement historique a eu des répercussions immédiates. Les combats se sont intensifiés entre les Allemands et les résistants. Trois jours plus tard, 31 maquisards ont été massacrés à Janaillat.

Janaillat, France

Il y a 75 ans, les alliés ont débarqué sur les plages de Normandie. Ce jeudi 6 juin, toute la France s'apprête à célébrer cet anniversaire. En Creuse, il est important de se souvenir des jours qui ont suivi. De nombreux combats ont eu lieu, notamment autour de Guéret et d'Aubusson. Le 9 juin 1944, un massacre s'est aussi déroulé sur la commune de Janaillat, près de Pontarion. 31 maquisards ont été tués par les soldats allemands de la division Das Reich.

Un épais dossier relate cet épisode tragique de l'histoire de Janaillat. © Radio France - Camille André

Andrée, la maman de Raymond Dubreuil, le maire de Janaillat, a été l'un des témoins directs de ces événements. Elle est aujourd'hui décédée, mais son fils a accepté de nous raconter son histoire.

De la fumée et des blindés allemands au carrefour du Combeauvert

Le matin du massacre, un homme s'est présenté dans le hameau du Dognon, où habitait Andrée. Cet homme prétendait venir de la préfecture et avait un courrier à déposer à la gendarmerie de Pontarion. "Mais il craignait pour sa vie, raconte Raymond Dubreuil, et ma mère et son amie Gilberte ont été chargées de porter le pli". Les deux jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années enfourchent alors leur vélo et roulent jusqu'à Pontarion.

Un avion allemand tournait dans le ciel et au retour, les deux amies ont aperçu de la fumée au carrefour du Combeauvert, qui se trouvait tout près de chez elles. Elles ont aussi remarqué des masses sombres, qui s’avéraient être des blindés allemands. Elles ont donc décidé de prendre un petit chemin pour contourner le carrefour.

Les habitants ont entendu une fusillade

Arrivées au hameau, Andrée et Gilberte ont appris qu'une fusillade avait éclaté. Des camions de maquisards s'étaient retrouvés sur la route d'un convoi de SS. Avec d'autres habitants, elles se sont rendues sur place et ont découvert une trentaine de maquisards morts ou blessés. "Quelques personnes étaient encore vivantes, réclamaient à boire et étaient agonisantes", explique Raymond Dubreuil. Les habitants avaient l'intention de retourner au village pour chercher de l'eau et du matériel de soin, mais les soldats allemands étaient déjà en train de revenir. Les villageois se sont donc cachés.

Au bout de quelques minutes, ils ont entendu des détonations. Les Allemands avaient achevé les blessés

"Cette découverte a affolé tout le monde et certains ont pensé qu'il fallait prévenir le maquis", relate Raymond Dubreuil. Après une longue discussion, sa mère et Gilberte ont été chargées de se rendre à Bellesauves où se trouvait le PC des maquisards. Le commandant du camp a commencé par refuser de les croire. D'après Raymond Dubreuil, il aurait fini par leur accorder un peu de crédit et leur aurait demandé de "prévenir les hommes pour qu'ils enterrent les morts et soignent les blessés s'il y en a".

Les habitants ont enterré eux-mêmes les corps

Au village, les habitants décidèrent d'enlever les corps sans attendre. Ils partirent chercher un camion dans une entreprise de Bourganeuf. Dès le lendemain, ils chargèrent les corps et les transportèrent dans la fausse commune de Janaillat.

Une carte postale du monument de Combeauvert, en hommage aux maquisards. © Radio France - Camille André

"Les habitants ont été terrorisés pendant de longues semaines. Beaucoup m'ont dit ne pas avoir dormi pendant longtemps car le spectacle n'était pas beau à voir et ils avaient peur que les Allemands reviennent pour faire des représailles. Les gens ne couchaient plus dans le village du Dognon , ils dormaient dans les hameaux plus éloignés de la route principale", affirme Raymond Dubreuil.

Seuls trois maquisards ont survécu à cette attaque et ont pu être soignés.

Deux jours plus tard, les Allemands sont revenus

Le 11 juin, le lendemain du massacre d'Oradour-sur-Glane les soldats allemands sont repassés dans le bourg de la commune. Ils ont menacé des civils. "Ils ont fait aligner 52 personnes le long de la route et ont procédé à un interrogatoire musclé d'un élu afin de savoir s'il y avait des maquisards dans la commune. A force de persuasion, il a réussi à convaincre les officiers allemands, raconte Raymond Dubreuil. Les otages ont été relâchés.

En revanche, ce jour-là, les soldats allemands ont incendié un hameau et ont tué deux villageois qui essayaient de se sauver.

A la fin de la guerre, la commune a érigé un monument au carrefour de Combeauvert pour honorer la mémoire des maquisards. Le 8 mai 2018, elle a aussi rebaptisé une de ses places "place du 11 juin 1944".