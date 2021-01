Creuse : elles créent une fève 100% sostranienne pour la galette des rois

Avis aux collectionneurs de fèves : si vous passez par La Souterraine, vous avez l'occasion des pièces uniques ! Dans les galettes frangipanes de la boulangerie Chanard se cachent des pétales et des cœurs de marguerite imaginées et fabriquées sur la commune.

L'idée est venue au fil d'une discussion entre les boulangers, les céramistes de l'Atelier des Curiosités et la gérante de l'épicerie Margueritte Vrac l'été dernier. "On parlait de porcelaine et on a demandé à Armelle si elle savait faire des fèves, elle nous a dit oui" raconte Carine, qui travaille à la boulangerie avec son mari. "Et puis sur le ton de la plaisanterie : bah on utiliserait bien la marguerite de l'épicerie d'à côté, parce qu'on est devenu des amis !"

Déjà 200 fèves produites à La Souterraine

En octobre, le projet se concrétise. Armelle la céramiste se met au travail pour créer huit fèves représentant les pétales et le cœur d'une marguerite, symbole de l'épicerie. "C'est une porcelaine qui est très blanche, avec un léger émail translucide sur les pétales. Chaque pétale a une empreinte textile dessus, donc chaque pétale est différent" explique-t-elle.

Chaque fève est percée pour pouvoir être transformée en bijou ou en décoration et éviter qu'elle ne finisse au placard. © Radio France - Noémie Philippot

Travailler cette matière, c'est déjà travailler local puisque "c'est un clin d’œil au savoir-faire du Limousin. La porcelaine est très présente dans le territoire et c'était important de valoriser les savoir-faire du territoire" estime Armelle. Pour éviter qu'elles ne finissent au placard, les créateurs des fèves ont pensé à tout. Elles sont percées afin de pouvoir être transformées en bijou ou en décoration.

C'est la réunion de plusieurs artisans qui savent travailler ensemble dans deux domaines très différents.

Pour l'instant, la céramiste en a fabriqué 200 dans son atelier. Les boulangers sont en train de les cacher dans leurs galettes et c'est tout un symbole pour Carine. "C'est la réunion de plusieurs artisans qui savent travailler ensemble dans deux domaines très différents, malgré le fait que le four reste le point commun" s'amuse-t-elle.

La saison des galettes commence à peine mais l'enthousiasme est bien là, au point qu'une nouvelle production de ces fèves marguerites est lancée. Si vous arrivez à réunir toutes les pièces pour constituer une fleur, vous pouvez obtenir un bon d'achat de 20 euros auprès de la boulangerie, "peut-être avec des surprises" du côté de l'épicerie en vrac souligne Carine.