Creuse : ils ont eu la Fête foraine de la Trinité rien que pour eux !

Il est 10h30 ce jeudi 8 juin lorsque quelques manèges prennent vie place Bonnyaud à Guéret. Les lumières s'allument, la musique sort des sonos. Les odeurs de barbe à papa et chichis commencent à chatouiller les narines des Creusois qui traversent l'endroit pour se rendre au marché. Mais la fête ne se réveille pas pour eux. Exceptionnellement, pendant deux heures, elle accueillera des personnes en situation de handicap.

ⓘ Publicité

Les auto-tamponneuses ont un franc succès © Radio France - Valérie Menut

Une soixantaine d'enfants, d'adolescents, d'adultes et même des séniors profitent des auto-tamponneuses, tentent d'attraper la queue du Mickey, jouent aux pousse-pièces en toute sécurité et sérénité, entourées de leurs accompagnants. Ils viennent de l'IME de Grancher, de l'Adapei 23 (la résidence de Courtille), de l'APAJH, du centre d'action médical précoce, des hôpitaux de jour et de la maison d'accueil spécialisée de la Valette, et des classes spécialisées des collèges guérétois.

Une bulle de bonheur et de partage

Ce moment de pur plaisir, de loisirs, est "l'événement qu'ils attendent le plus dans l'année, avec le marché de Noël" confie Emma. La jeune femme est en contrat d'apprentissage pour être accompagnante éducatif et social à l'IME de Grancher à Guéret. Elle aussi a les yeux qui brillent ! "Notre principal objectif est de travailler l'inclusion, le fait qu'ils soient "mélangés" aux autres personnes de la société. Pour eux, ici, c'est du bonheur et ça change des activités qu'on leur propose. C'est un vrai moment de partage avec les autres enfants, les autres personnes des différents établissements".

Entre deux tours de manège, les gourmands se régalent de barbes à papa mais aussi de gaufres, chichis offerts par les forains. © Radio France - Valérie Menut

C'est une habitude chaque année, les forains de la Trinité ouvrent gratuitement certaines attractions (pas les manèges à sensations fortes), pour les enfants et les personnes en situation de handicap. "Ca fait 20 ans que je viens, témoigne David Roux sur le bord de piste de son manège Mickey. Cette matinée, elle est obligatoire ! C'est agréable de les voir aussi heureux ".

La générosité des forains ne s'est pas limitée à cette matinée ; la veille, ils avaient offert des peluches aux enfants hospitalisés au CH de Guéret.

loading