A Charron dans la Creuse, la mairie fait appel à toutes les bonnes volontés pour nettoyer l'église

Charron, Creuse, France

L'église Saint-Martin de Charron va bénéficier d'un grand ménage de printemps, ce samedi 02 novembre. La municipalité souhaite nettoyer l'intérieur de l'édifice qui en a bien besoin. Et pour cela, elle a besoin de volontaires. Il faut cirer les bancs, épousseter avec précaution les statues, nettoyer l'autel. La commune fournit les dépoussiérants, il faut venir avec son balai, ses gants, ses chiffons et sa bonne volonté !

Les bancs sont plein de poussière - Emilie Bouchet, conseillère municipale

C'est la première fois que la mairie fait appel aux bonnes volontés. "Une employée communale passe de temps en temps, un petit coup de balai, explique Emilie Bouchet, une conseillère municipale, mais ce n'est pas suffisant. Lorsqu'il y a des enterrements, l’église est parfois pleine, et c'est très poussiéreux. Il faut intervenir !" A Charron, la municipalité espère que la population répondra nombreuse à l'appel lancé. "C'est quelque chose qu'on aimerait bien faire deux fois par an, poursuit-elle, une fois au printemps et une fois à l'automne". En attendant, le grand nettoyage de ce samedi matin, c'est de 10h à 12h, rendez-vous devant l'église Saint-Martin !