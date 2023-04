Creuse : l'auberge de Châtelus-le-Marcheix ferme provisoirement, sur fond de tensions

La discorde autour de l'auberge repose sur un point, la durée de la convention. En d'autres termes, la mairie et l'association de Châtelus-le-Marcheix n'arrivent pas à s'entendre sur la durée du contrat de location. La municipalité, qui possède les lieux, propose ainsi une convention de six mois, reconductible à son terme. L'association "Auberge de Châtelus" demande plutôt un an.

La dernière convention, qui s'étalait aussi sur une durée de six mois, s'est terminée début avril. Et depuis, les deux parties n'arrivent toujours pas à s'entendre. "Il nous faut du temps pour développer nos projets", précise Marie-Pierre Peronne, présidente de l'association qui gère l'auberge. "On cherche quelque chose de beaucoup plus stable, pour développer nos idées, voire pour embaucher des salariés".

Du côté de la mairie, on répond que le système de convention a toujours duré six mois pour l'auberge de Châtelus-le-Marcheix, et qu'il n'a jamais posé de problème. "Si tout va bien, on reconduira la convention sans souci, comme on l'a toujours fait", affirme le maire, Philippe Riot.

Des affiches "auberge en colère"

En attendant, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties. L'auberge est fermée depuis le lundi 17 avril et le restera jusqu'à nouvel ordre, selon l'association. Ses membres ont également déployé des affiches "auberge en colère" partout dans la commune pour manifester leur mécontentement.

De toute évidence, le bras de fer continue et la situation ne semble arranger personne. L'auberge de Châtelus-le-Marcheix, installée en plein cœur du bourg, est le lieu de vie de la commune. À la fois restaurant, bar, épicerie et dépôt de pain, l'établissement accueille aussi des soirées et des animations tout au long de l'année. "On est sur la voie de Saint-Jacques-de-Compostelle, on a beaucoup de pèlerins qui passent et qui ont besoin de quelque chose", détaille Philippe Riot. "C'est aussi un lieu très fréquenté par les habitants de la commune et des communes avoisinantes".

Reste maintenant à trouver un terrain d'entente pour redonner un second souffle à l'auberge. Pour l'instant, les membres de l'association louent les locaux jusqu'à la fin du mois d'avril. Si rien ne bouge d'ici là, ils pourraient donc rendre les clés d'ici une dizaine de jours, ce qui prolongerait encore la fermeture.

Deux réunions à venir

L'association qui gère les locaux organise une réunion publique sur le sujet ce samedi 22 avril à partir de 18h à Châtelus-le-Marcheix. Une autre réunion est également prévue entre les gérants de l'auberge et les élus le mercredi 26 avril. Un médiateur sera présent.