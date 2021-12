Creuse : l'église du Compeix poursuit sa cure de rajeunissement

Après l'extérieur, l'intérieur ! L'église du Compeix poursuit sa cure de rajeunissement. Dans les années 2000, les murs en pierre ont été ravalés et la toiture refaite. D'extérieur, l'église qui date du 12ème siècle a fière allure mais dès qu'on pousse la porte, le contraste est saisissant. Les travaux de rénovation de l'intérieur de l'édifice vont être lancés en mars. La commune vient de lancer un appel d'offre auprès des entreprises. Le chantier devrait durer quatre mois.

Les travaux de rénovation de l'intérieur de l'édifice devraient démarrer en mars © Radio France - Valérie Menut

Des travaux estimés à 120 mille euros hors taxe

Plusieurs travaux vont être menés à l'intérieur de l'église. "Les enduits vont être totalement ravalés explique le maire Pierre-Marie Nourisseau. L'électricité sera remise aux normes, et les vitraux vont être restaurés". Pour mener à bien ce chantier, la commune a lancé une collecte auprès de la Fondation du Patrimoine. 13 000 euros ont été récoltés. La commune bénéficie par ailleurs de fonds de la part de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et espère obtenir des subventions du Conseil départemental de la Creuse et de la région Nouvelle Aquitaine. Malgré tout, il lui resterait à charge 45 mille euros. Mais cela n'effraie pas Pierre-Marie Nourisseau, "les finances sont bonnes et on va pouvoir soutenir ce projet".

Les vitraux de l'église seront refaits © Radio France - Valérie Menut

Si vous voulez participer au financement des travaux de l'église du Compeix, il est toujours possible de faire un don auprès de la Fondation du Patrimoine.