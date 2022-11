Creuse : l'En'duo du Limousin a dû être interrompu avant l'arrivée

Le 22ème En'duo du Limousin devait être une grande fête pour le retour de la compétition dans le sud-est creusois après deux ans d'absence à cause le crise sanitaire. Les bénévoles, les motards, le public ont tous répondu présents. Plus de 150 bénévoles mobilisés pour les deux jours de compétition, 430 pilotes au départ, des centaines de spectateurs le long du parcours dans les bois. Mais ce samedi 5 novembre, vers 19 heures, la course a dû être neutralisée par sécurité.

ⓘ Publicité

Des fléchages supprimés ou inversés

Des personnes ont défléché une partie du parcours sur la commune de Saint-Marc-à-Loubaud. Les indications ont été supprimées ou inversées. "A un moment, on arrivait sur la route avec un stop, témoigne le pilote creusois Léo Joyon. On avait une flèche qui nous indiquait à droite sauf qu'après, sur la route, on n'avait plus rien pendant cinq à dix kilomètres. On a croisé d'autres équipages qui étaient perdus. On a tourné en rond pendant une demi-heure. Au bout d'un moment, les marshals de l'organisation sont arrivés pour nous indiquer le bon chemin".

loading

Un sabotage dangereux

Complètement désorientés alors qu'en plus la nuit noire était tombée, des motards se sont perdus, certains sont tombés en panne d'essence. Pire, quelques-uns ont été victimes d'hypothermie. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les organisateurs cherchent encore des pilotes dans les bois, "deux ambulances sont placées aux extrémités du circuit", explique Boris Labrousse, le président de l'enduro club Aubusson, organisateur de la course. "On a retrouvé des pilotes à plus de 40 km du tracé. Certains donc en hypothermie".

A cause des flèches inversées, "des pilotes ont failli se télescoper" poursuit l'organisateur en colère. "S'il y a un pilote de blessé à cause de gens irresponsables... Même moi je m'en voudrais. On voulait faire une fête, on y travaille depuis 8 mois, pour faire découvrir la Creuse...". C'est une action de défléchage due à "des personnes malveillantes, insiste Léo Joyon. Elles peuvent mettre des flèches vers des endroits où on ne doit pas passer parce que c'est dangereux. Et puis on a aussi croisé des personnes au bord de la route qui essayé de nous arrêter. C'est dommage, tout le monde est un peu frustré. C'est très malheureux que des causes diverses finalement nous empêchent de faire ce qu'on aime et surtout "sabotent" une course et une manifestation de cette ampleur qui fait vivre Aubusson un week-end".

loading

On ne connaît pas l'identité ni les motivations des personnes qui ont enlevé les fléchages. Ce que l'on sait, c'est que les organisateurs ont longuement travaillé "avec les services de l'Etat, l'office de la biodiversité, l'Office national des Forêts, le ministère de l'agriculture pour établir le tracé le plus respectueux possible de l'environnement. Même si cela n'a pas plu à certaines personnes du plateau de Millevaches" détaille Boris Labrousse, bien qu'on ait eu des messages de sympathie d'habitants de Gentioux". Effectivement, dans la semaine, des opposants au passage de l'En'duo sur la commune de Gentioux-Pigerolles se sont fait connaître. Ils dénonçaient le passage de 430 motards sur une zone Natura 2000. Une dizaine de manifestants ont bloqué une partie du parcours dans l'après-midi ce samedi. En accord avec l'organisation, ils ont réussi à faire dévier une partie de la course, mais tout c'est déroulé de façon pacifique. "Nous avons ciblé une action sur les sources du Thaurion et c'est tout, se défend Jean-Paul Gaulier. On revendique notre action mais on n'a pas fait de détournements de voies, d'autant que faire faire des kilomètres en plus dans les bois occasionnerait un bilan environnemental est encore pire".

loading

Côté sport, un classement a malgré tout été établi, lors dernier pointage à Gentioux qui a vu passer tous les pilotes. Cet En'duo du Limousin compte pour l’Extrême Challenge 2022.