Creuse: la Banque alimentaire lance un appel au bénévolat

265 tonnes de denrées collectées en 2018... Il faut des bras et des jambes pour les trier et distribuer aux associations partenaires. La Banque alimentaire lance donc une campagne nationale de recrutement. La Creuse n'y fait pas exception.

Martine, bénévole depuis 5 ans, et Josiane, depuis un an, s'occupent du tri des produits frais avant les livraisons aux associations caritatives.

Saint-Sulpice-le-Guérétois, France

"Le bénévolat est de plus en plus difficile et on a besoin de gens pour trier, acheminer et livrer les denrées alimentaires que l'on a collecté" explique Alain Gravillon, président de la Banque alimentaire de la Creuse, qui fête ses 19 ans cette année.

265 tonnes de produits collectés en 2018

Pour que la Banque alimentaire fonctionne, il faut des bénévoles pour s'occuper de tous les produits collectés. Et 2018 a été l'année de tous les records : 265 tonnes récoltées. La Banque alimentaire lance donc sa campagne de recrutement et appelle tout ceux qui souhaitent donner de leur temps pour aider l'association.

De nombreux produits sont récupérés pour être ensuite distribués à des associations partenaires qui les donneront ensuite aux personnes dans le besoin. © Radio France - Bastien Thomas

Pour devenir bénévole, rien de plus simple. Il faut contacter la Banque alimentaire et rencontrer, lors d'un entretien, l'équipe associative pour s'assurer de la motivation et l'état d'esprit du candidat. Il n'est pas obligatoire d'avoir une semaine entière de libre pour s'investir. "Même un jour par semaine, c'est déjà bien et ça aide tout le monde" note Alain Gravillon.

Si la Banque alimentaire a aussi besoin de plus de bénévoles, c'est pour développer d'autres projets. Notamment des ateliers pédagogiques, "pour expliquer comment cuisiner les produits qui seront distribués, ou encore qu'est ce que l'on met au frigo, pour un tel produit et pas un autre" raconte Alain Gravillon.

Tri des produits le matin et livraisons l'après-midi

Aider les plus démunis et ceux qui ont du mal à s'acheter à manger, c'est le quotidien de Martine, retraité et bénévole depuis cinq ans. "Je viens toute la semaine ! Je m'occupe des produits frais, c'est à dire les plats cuisinés, les fruits, les légumes et la viande" explique la volontaire. Tous les matins, il faut s'activer à tout trier avant la livraison.

Parce que la Banque alimentaire ne distribue pas directement aux bénéficiaires. Des associations partenaires font offices d'intermédiaires. Soit elles viennent récupérer leur stock directement au centre de Saint-Sulpice-le-Guérétois, soit la Banque alimentaire procède à des livraisons.

La Banque alimentaire de la Creuse possède un camion réfrigéré pour livrer les produits frais. © Radio France - Bastien Thomas

Le président de l'association, Alain Gravillon, estime que l'aide apportée par la Banque alimentaire de la Creuse touche 3000 personnes dans tout le département. Il explique aussi que le Secours populaire ainsi que les Resto du Cœur couvrent eux aussi 2000 personnes, ce qui fait un total d'environ 5000 personnes qui ont des difficultés à se nourrir dans le département.