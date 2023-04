Creuse : la Banque alimentaire se dote d'un camion pour aller au plus près des bénéficiaires

Un camion de la Banque alimentaire de la Creuse va commencer à sillonner le département au début du mois de mai. Les associations caritatives constatent en effet que le territoire n'est pas assez bien maillé. Certaines personnes défavorisées habitent loin des centres de distribution alimentaire. Elles n'ont pas toujours de moyen de transport pour venir chercher leurs colis et certaines renoncent à l'aide alimentaire.

Comme le camion de l'épicier ambulant

Avec ce camion, la Banque alimentaire et les associations partenaires (la Croix Rouge et le secours catholique) peuvent faire des tournées afin de multiplier les lieux de distribution. Le véhicule est équipé comme les camions des épiciers ou des charcutiers ambulants. Il dispose d'étagères, de bacs à légumes, d'un frigo et d'un congélateur. Il pourra transporter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène.

Ce camion ne porte qu'un petit logo de la Banque alimentaire. Vous le reconnaitrez à son gros sigle orange "ALISOL", pour "Alimentation Solidaire".

Ce camion ressemble à aux véhicules des épiciers ou des charcutiers ambulants © Radio France - Camille André

Nouveaux bénéficiaires acceptés

Ce camion s'adresse à toutes les personnes en difficulté financière et domiciliées sur une commune éloignée de plus de 10km d'un centre de distribution permanent.

Si vous n'êtes pas encore bénéficiaire mais que vous souhaitez être aidé, vous pouvez aller à la rencontre des bénévoles lorsque le camion passera près de chez vous. Ils constitueront un dossier et si vous êtes éligible vous pourrez devenir bénéficiaire. La Creuse comptait 4.100 bénéficiaires au 31 décembre 2022, un chiffre en forte hausse. Un an auparavant, on en recensait 3.200.

Ce camion est baptisé "ALISOL" pour "Alimentation Solidaire" © Radio France - Camille André

Sic secteurs géographiques identifiés pour les tournées

Pour le moment la Banque alimentaire et les associations partenaires ont identifié six secteurs géographiques prioritaires. Toutes les communes situées à l'intérieur se trouvent à plus de 10 kilomètres du premier centre de distribution alimentaire.

Secteur 1 (Nord-Creuse) : la tournée s'arrêtera à Saint-Sébastien, Bonnat et Genouillac les 1er et 3e mardis de chaque mois.

: la tournée s'arrêtera à Saint-Sébastien, Bonnat et Genouillac les 1er et 3e mardis de chaque mois. Secteur 2 (Ouest-Creuse) : la tournée s'arrêtera à Fursac, Le Grand-Bourg et Bussière-Dunoise les 1er et 3e mercredis de chaque mois.

: la tournée s'arrêtera à Fursac, Le Grand-Bourg et Bussière-Dunoise les 1er et 3e mercredis de chaque mois. Secteur 3 (Sud-Ouest-Creuse) : la tournée s'arrêtera à Vallière, Gentioux-Pigerolles, Royère-de-Vassivière les 1er et 3e jeudis de chaque mois.

: la tournée s'arrêtera à Vallière, Gentioux-Pigerolles, Royère-de-Vassivière les 1er et 3e jeudis de chaque mois. Secteur 4 (Sud-Est-Creuse) : la tournée s'arrêtera à Flayat, Crocq, La Courtine les 1er et 3e mardis de chaque mois.

: la tournée s'arrêtera à Flayat, Crocq, La Courtine les 1er et 3e mardis de chaque mois. Secteur 5 (Centre-Creuse) : la tournée s'arrêtera à Sardent et Ahun les 1er et 3e mercredis de chaque mois.

: la tournée s'arrêtera à Sardent et Ahun les 1er et 3e mercredis de chaque mois. Secteur 6 (Ouest-Creuse) : la tournée s'arrêtera à Marsac et Châtelus-le-Marcheix les 1er et 3e jeudis de chaque mois.

La carte des tournées du camion ALISOL © Radio France - Camille André

Cette carte pourrait évoluer ces prochains mois en fonction des besoins. Les premières tournées commenceront début mai mais les dates précises ne sont pas encore arrêtées. Le camion a couté 85.000 euros financés par l'État, la Région et des mécènes.