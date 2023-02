Creuse : la communauté turque appelle aux dons suite au séisme en Turquie et en Syrie

Gros plan sur des coupures de 10, 50 et 20 euros.

La solidarité creusoise s'organise, après le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie . Dans notre département, la communauté turque est importante : environ 1200 personnes ont des racines dans le pays. Face aux images d'immeubles effondrés et au nombre vertigineux de victimes, impossible de rester les bras croisés. Deux associations turques de Guéret et de Bourganeuf organisent des collectes de dons au profit des survivants.

Une collecte de dons financiers ce vendredi à Bourganeuf

Ce vendredi 10 février dans l'après-midi, l'association polyculturelle turque de Bourganeuf organise une collecte au profit du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Ce réseau humanitaire intervient dans le monde entier pour aider les victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles.

Pour faire un don, vous pouvez vous rendre dans les locaux de l'association (allée de la voie Dieu, Bourganeuf) dès 14h. Vous pouvez aussi la contacter par téléphone au 06.72.87.82.55. L'association n'accepte que les dons financiers.

Certains bénévoles de Bourganeuf ont déjà commencé à se mobiliser en vendant des gâteaux sur le marché au profit du Croissant Rouge.

A Guéret, l'association Turquoise veut aussi aider

Pour le moment, le consulat turc conseille de faire en priorité des dons d'argent. En effet les dons matériels sont plus difficiles à acheminer jusqu'aux zones sinistrées. L'association Turquoise, qui représente la communauté turque de Guéret, incite également toutes les bonnes âmes à faire un virement sur les IBAN officiels des organisations humanitaires et organismes turcs œuvrant à l'est du pays.

Si vous voulez faire un don, voici une liste officielle d'IBAN d'organismes qui œuvrent en Turquie pour aider les sinistrés. - .

Une collecte d'objets de première nécessité à Guéret

Même si la priorité est donnée aux dons financiers, l'association Turquoise, participe aussi à une collecte d'objets de première nécessité en lien avec les autorités turques.

Jusqu'à samedi 11 février, elle recherche des produits d'hygiène, des produits alimentaires, des tentes, des sacs de couchage, etc.

La liste des produits collectés par l'association turquoise - .

Cette collecte est organisée en partenariat avec l'association humanitaire " Sans frontières Daoudi-Nisrine ", qui explique sur sa page Facebook : "Nos dons seront envoyés via Turkish Airlines, en lien direct avec le Ministère de la Turquie, réceptionné par l’AFAD (l’organisme public turc de gestion des catastrophes)".