Creuse : la commune de Pontarion panse ses plaies, une semaine après la tornade

https://www.francebleu.fr/infos/societe/creuse-une-mini-tornade-ravage-la-commune-de-pontarion-1781020 Il reste encore des bouts de tuile sur les trottoirs qui longent la D940, cette route qui traverse le bourg de Pontarion. Les rues ont bien été déblayées après la tornade qui a touché la commune le jeudi 9 mars , mais la couleur du trottoir vire parfois légèrement au orange. Il faut dire que les dégâts sont encore innombrables.

Des toitures bâchées

Partout à Pontarion, les bâches jaunes et noires recouvrent les toitures des maisons et des granges. Partout, les tuiles sont parties et laissent maintenant place au travail des couvreurs qui travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs jours pour tout réparer.

À l'entrée du bourg, Bernard est dépité, "la cheminée du voisin s'est effondrée, et chez moi, le toit de la grange est carrément parti", constate le retraité. "Une partie de mon toit est aussi touché. Et maintenant le gros problème, c'est de trouver les artisans pour remplacer les bâches. Ils sont tous débordés".

Une toiture touchée par la tornade à Pontarion en Creuse. © Radio France - Marius Delaunay

Même constat pour bon nombre d'habitants, qui continuent parfois de déblayer chez eux, une semaine encore après la catastrophe. À deux pas de l'école primaire, quatre grands containers sont maintenant installés. On peut y déposer de la ferraille, ou encore des gravats.

Un container rempli de ferraille à Pontarion en Creuse. © Radio France - Marius Delaunay

On y retrouve bien sûr des tuiles, des antennes télé, des meubles... Tout ce qui n'est plus utilisable. "Il y a des habitants qui accusent clairement le coup", confie Laurent Courty, agriculteur à Pontarion. "Je n'ai pas été touché par la tornade, mais j'ai par exemple un ami agriculteur qui a tout perdu chez lui. Psychologiquement, c'est très rude".

La solidarité en action

En tant que chef du centre de service des pompiers de Pontarion, Laurent Courty a aussi passé une semaine sur le front des réparations. "On ne s'arrête plus, c'est vraiment intense. Et ce qui a tout de même été formidable dans cette histoire, c'est la mobilisation des habitants. Tout le monde, absolument tout le monde est venu aider son voisin et apporter une pierre à l'édifice".

De ce drame, Laurent Courty veut retenir l'entraide et l'esprit de corps qui a suivi derrière. Des habitants continuent de se relayer tous les jours pour apporter leur aide aux voisins ou aux proches. "Tout le monde travaille en harmonie, on a comme l'impression de revenir à une certaine époque, où le vivre-ensemble était bien plus fort et présent dans la vie de tous les jours".

Reste maintenant un autre chantier, et pas n'importe lequel. Celui du retour à la vie normale pour des habitants qui n'ont rien oublié de la tornade. "Beaucoup de personnes sont encore très, très marquées", affirme Laurent Courty. À l'école primaire de Pontarion, une cellule d'écoute a par exemple été mise en place pour les plus jeunes.