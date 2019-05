Creuse: la commune du Mas d'Artige fait toujours partie des "Oubliés" du téléphone portable

Depuis 10 ans, cette petite commune creusoise de 101 habitants située entre La Courtine, Féniers et Felletin se bat pour obtenir le droit de passer un coup de fil avec un portable. Nous sommes en 2019 et 80% du territoire est toujours en zone blanche d'où la colère du conseil municipal.

Le Mas-d'Artige, France

On est les oubliés!

Ce refrain de la célèbre chanson du creusois Gauvain Sers a déjà connu plusieurs reprises pour des luttes comme celles des avocats du barreau de Tulle en Corrèze ou encore du personnel de l'hôpital de Guéret. Une version supplémentaire vient de voir le jour avec un texte réalisé par Gilles Magrit le maire du Mas d'Artige

Le maire du Mas d'Artige dévoile sa chanson à lui des "Oubliés" Copier

Humour oui mais pas de sourire sur les lèvres. Le conseil municipal du Mas d'Artige a l'impression que c'est l'administration qui lâche la commune. Un dossier rempli par la Préfecture de la Creuse est parti à Paris mais impossible pour le maire Gilles Magrit de savoir ce qu'il y a dedans. Pourtant, non seulement le pylône est attendu mais son emplacement est déjà réservé, assure Michel Fofingue le premier adjoint, un agriculteur est prêt à céder son terrain situé près d'un raccordement électrique et sur un point haut tout proche du château d'eau. Les élus du Mas d'Artige sont d'autant plus inquiets que sept maisons sur la commune sont à vendre et les acheteurs potentiels ne signent pas faute de téléphone portable utilisable. Sans parler de la route qui borde la commune et qui voit chaque jour passer 1800 véhicules. En cas d'accident il sera impossible de prévenir rapidement les secours.

Michel Fofingue premier adjoint et Gilles Magrit maire du Mas d'Artige se réfugient auprès du monument aux morts pour appeler car le portable ne passe pas en mairie © Radio France - Christophe Poirier

Le Mas d'Artige apprécierait que la Préfète de la Creuse effectue rapidement sa première visite dans cette commune.