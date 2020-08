Creuse : la course "l'enfer vert" est annulée à Peyrabout

L'édition 2020 de la course "l'enfer vert" est annulée en Creuse. Il y avait trop peu d'inscrits : à peine 80 contre plus de 900 l'an dernier.

La 7e édition de "l'enfer vert", n'aura pas lieu en 2020. La course qui se déroule à Peyrabout, près de la forêt de Chabrières n'a pas attiré assez de concurrents. Beaucoup avaient des doutes avec la crise sanitaire. Ils n'ont pas osé s'inscrire ou bien ont attendu le dernier moment. Les organisateurs comptent à peine 80 pré-inscrits, contre plus de 900 l'an dernier. Ils ont donc préféré annuler cette course d'obstacles nature et déjantée, qui devait se tenir le 19 septembre.

Les personnes qui se sont pré-inscrites et qui ont payé leur engagement auront le choix: ils pourront être remboursés, ou bien s'inscrire directement pour l'édition 2021.