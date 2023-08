Creuse : la dentiste attendue à Evaux-les-Bains pour la rentrée se désiste

Grosse désillusion pour Evaux-les-Bains et les communes alentour. Une dentiste devait s'installer le 12 septembre dans la maison de santé de la cité thermale. Malheureusement, à quelques semaines de la date fixée, elle a décidé de ne pas venir. C'est une terrible déception pour les élus locaux.

ⓘ Publicité

L'installation devait être entièrement prise en charge

Les échanges avec cette dentiste, installée à Cébazat, en Auvergne, avaient débuté il y a plusieurs mois. Les élus locaux l'avaient accueillie avec sa famille pour leur faire découvrir le territoire. Le Conseil départemental, l'Agence régionale de santé et la Communauté de communes Creuse Confluence s'étaient même engagées à accompagner financièrement l'installation de cette dentiste.

"Il s'agissait notamment de déménager le fauteuil, d'acheter du matériel pour stériliser, de faire quelques travaux dans la maison de santé..." énumère Nicolas Simonnet, président de la communauté de communes Creuse Confluence. Le budget était estimé à plus de 50.000 euros. "Tout était pris en charge, elle n'avait rien à débourser", résume-t-il.

L'impression d'avoir été "roulés dans la farine"

Mais début août, la praticienne a fait marche arrière, "elle nous a expliqué que lorsqu'elle a annoncé son départ, des patients se sont mis à pleurer dans son cabinet. Je crois que ce sont des choses qui auraient pu être anticipées. On a l'impression qu'elle a joué avec nous" regrette le maire d'Evaux-les-Bains, Bruno Papineau.

"On mouille la chemise, on s'investit et là on est vraiment déçus", conclut Nicolas Simonnet. Heureusement les travaux d'aménagement du cabinet n'avaient pas commencé. La recherche recommence donc pour trouver un praticien, le dernier dentiste du secteur, à Chambon-sur-Voueize, est parti à la fin de l'année 2022.